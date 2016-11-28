За год Фрунзенский мост в Самаре построили на 20%. На сегодняшний день почти готов один из основных его объектов — железобетонный мост через озеро Банное.

Для основного моста протяженностью 667м, который соединит берега реки Самары, построены все четыре береговые опоры, ведутся работы на четырех русловых. На левом берегу идет возведение основного хода автомобильной дороги, параллельно строятся две ее транспортные развязки. Подрядчик заявил, что в 2017 году мосту будет готов на 80%.

По данным ВолгаНьюс.рф, контракт на выполнение работ по строительству мостового перехода «Фрунзенский» минтранс Самарской области и компания «Стройтрансгаз» заключили 2 октября 2015 года. Стоимость работ составляет более 12,2 млрд рублей.

Фрунзенский мост будет состоять из двух мостов: шестиполосного через реку Самара и моста через озеро Банное, а также двух транспортных развязок на левом и правом берегах реки Самары. Общая протяженность новой автомобильной дороги составит 2,67 км.

Ввод Фрунзенского моста в эксплуатацию обеспечит выход на федеральную трассу М-32, к трассам местного значения и позволит ликвидировать транспортную напряженность в городе. Ввести в строй объект подрядчики обещали в 2018 году.

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