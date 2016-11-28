Парк с миниатюрами городских достопримечательностей появится в Липецке к 2017 году. Проект нового объекта выполнят в формате «Липецкая область в миниатюре», сообщили в пресс-службе департамента экономического развития городской администрации.

По данным GOROD48, формат парка будет представлять собой город миниатюр под открытым небом площадью 1,3 га, сочетающий в себе туристические объекты Липецкой области, такие как Шуховская башня, усадьба Романова, Вознесенский собор, обелиск Петру Великому. Всего в парке будет установлено 22 архитектурных памятника.

Предполагается, что зона парка миниатюр будет размещена на территории Парка Металлургов, который располагается в левобережной части города. Помимо миниатюр архитектурных памятников на территории парка появится контактный зоопарк и несколько детских площадок. Общая стоимость нового объекта составит 32 млн рублей, при этом в бюджет Липецка дополнительно поступит свыше 12 млн рублей.

Отмечается, что формирование новой зоны отдыха в крупном массиве города откроет для жителей еще одно место для проведения культурного досуга, а также позволит гостям города больше узнать о достопримечательностях Липецкой области.

Открытие парка миниатюр состоится в День города в 2017 году.