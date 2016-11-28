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Флешмоб Mannequin Challenge провели в московском метро. Видео

Ролик с застывающими людьми был снят на станции «Лесопарковая» Бутовской линии

Флешмоб Mannequin Challenge, в котором люди застывают на месте, прошел в Московском метрополитене. Ролик флешмоба, снятый в популярном сегодня жанре «Останови время», был снят на станции «Лесопарковая» Бутовской линии столичной подземки.

О проведенной акции сообщается на странице столичного метро в Twitter.

Роли некоторых пассажиров исполнили сотрудники пресс-службы метрополитена. Действие в видеоролике, съемки которого заняли три часа, происходит как на самой станции, так и в служебных помещениях.

Станцией «Лесопарковая» пользуются около 500 человек в сутки, сообщает телеканал «360». 

Mannequin Challenge — вирусное тренд-видео и флешмоб, стремительно набирающее популярность в интернете с октября 2016 года. Люди остаются неподвижными, пока между ними перемещается оператор, записывающий видео. 

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Флешмоб Mannequin Challenge провели в московском метро. Видео

Ролик с застывающими людьми был снят на станции «Лесопарковая» Бутовской линии

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