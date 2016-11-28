Флешмоб Mannequin Challenge провели в московском метро. Видео

Флешмоб Mannequin Challenge, в котором люди застывают на месте, прошел в Московском метрополитене. Ролик флешмоба, снятый в популярном сегодня жанре «Останови время», был снят на станции «Лесопарковая» Бутовской линии столичной подземки.



О проведенной акции сообщается на странице столичного метро в Twitter.

Роли некоторых пассажиров исполнили сотрудники пресс-службы метрополитена. Действие в видеоролике, съемки которого заняли три часа, происходит как на самой станции, так и в служебных помещениях.



Станцией «Лесопарковая» пользуются около 500 человек в сутки, сообщает телеканал «360».

Mannequin Challenge — вирусное тренд-видео и флешмоб, стремительно набирающее популярность в интернете с октября 2016 года. Люди остаются неподвижными, пока между ними перемещается оператор, записывающий видео.

