Лебедева называют фаворитом в поединке с Гассиевым

В Москве 3 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Денис Лебедев будет защищать свои титулы в бою с соотечественником Муратом Гассиевым.

Чемпионом мира по версии IBF Лебедев стал после поединка с аргентинцем Виктором Рамиресом в мае этого года. Всего же на сегодня в активе Дениса 29 побед, 22 из которых — нокаутом. Дважды российский боксер уступал своим оппонентам. Первый раз — немцу Марко Хуку, второе поражение он потерпел от панамца Гильерме Джонса. Однако вскоре в крови его оппонента был обнаружен допинг, и результат поединка аннулировали. В активе Дениса — победы над такими легендами бокса, как Рой Джонс-младший и Джеймс Тони, которые принесли нашему боксеру международную славу.

22-летний соперник одного из лучших крузеров мира — не знающий поражений Мурат Гассиев, официальный претендент на титул IBF. Последние несколько лет уроженец Осетии живет и тренируется в Америке под руководством знаменитого Абеля Санчеса. Мурат побеждал таких боксеров, как Джордан Шиммель и Леон Харт.

Своим прогнозом на предстоящий поединок с «Известиями» поделился экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

— Поединок Лебедева с Гассиевым должен получиться невероятно зрелищным и упорным, — уверен он. — В этом противостоянии я считаю фаворитом Дениса. За его плечами огромный опыт — Лебедев побеждал боксеров с мировым именем. Думаю, победа будет за ним. Скорее всего по очкам. Вероятно, что бой закончится досрочно, но если это произойдет, то лишь во второй половине поединка. Если Гассиеву удастся сдержать Лебедева и навязать ему свою тактику, у него появятся шансы в этом противостоянии. Боксировать с Денисом ему не стоит — лучше постараться зажать Лебедева в углу и наносить мощные удары, которые есть в арсенале Мурата, и он ими прекрасно распоряжается. Разница в росте (Гассиев выше Лебедева на 12 см. — «Известия») не сильно поможет Мурату — Денис опытен и сумеет нейтрализовать это преимущество оппонента. В любом случае бой не пройдет «в одну калитку» — будет напряженная интересная борьба. Но преимущество я все-таки отдаю Лебедеву.

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк также считает Лебедева фаворитом предстоящего противостояния, однако призывает не списывать Гассиева со счетов раньше времени.

— Приятно, что за титул чемпиона мира будут сражаться российские ребята, — сказал он. — Это говорит о том, что российская школа бокса дала миру двух отменных спортсменов, ставящих перед собой самые высокие цели и достигших значительных высот. Бой будет очень зрелищным — оба боксера любят сражаться, не «сушат» свои поединки, бьются сами и дают драться своим соперникам. Нам не стоит ожидать ранних нокаутов — ребята достаточно умны и опытны, между ними нет огромной разницы в классе. Если выбирать фаворита, то это Лебедев. Он опытнее своего соперника — думаю, победа будет за ним.

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