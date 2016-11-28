Песков ответил на критику Навки: «Я горжусь своей женой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки за танцевальный номер на ТВ, который был посвящен теме холокоста. Однако представитель Кремля отметил, что гордится женой.

«Я не думаю, что это вопрос, который как-то касается Кремля, и в силу своей работы я существенно ограничен в возможности это комментировать. Я горжусь своей женой. Вот и всё, что я могу сказать», — подчеркнул Песков.

Скандал разгорелся, после того как по «Первому каналу» был показан очередной выпуск ледового шоу, посвященный мировому кино. Татьяна Навка и артист Андрей Бурковский вышли на лед в костюмах узников концлагерей и исполнили танец под песню из фильма «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи.

В интернете негативно отреагировали на танцевальный номер.

«Это не просто шоу. Это театр. А поднимать такие темы нужно обязательно. Нужно, чтобы помнили! И если молодые люди посмотрят и поинтересуются, что это, и потом узнают про холокост, концлагеря и фильм «Дольче вита», — значит, мы попали в точку», — сказала Навка, цитирует сайт «Комсомольской правды».