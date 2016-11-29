Щедрость длиною в жизнь

Сегодня в России впервые проходит Щедрый вторник — всемирная благотворительная инициатива, охватившая уже более 70 стран. Это день, когда есть дополнительный повод совершить доброе дело в масштабе целой организации или просто в частном порядке.

Интересно, что даже такое однозначно положительное начинание вызывает нешуточные споры и разногласия. Поделюсь личным опытом: часть жертвователей службы «Милосердие», людей, которые помогают давно, регулярно и осознанно, идее Щедрого вторника сильно удивились. Вскоре после рассылки, посвященной Неделе признаний (ее смысл в том, чтобы опубликовать в соцсетях признание, кому человек помогает), я получила несколько крайне возмущенных писем с различными «зачем?».

Зачем нам чужие всемирные инициативы, если вот уже более двух десятков лет мы возрождаем собственные традиции? Зачем афишировать свои добрые дела, если заповедано обратное? Зачем вообще какой-то особый повод для того, чтобы помочь?

Не новость, что там, где затрагиваются серьезные и чувствительные вопросы — милосердие, сострадание, нравственный долг, — часто возникают острые дискуссии. Щедрый вторник — не исключение. Почему?

Чтобы разобраться, начну с неожиданного вопроса: скажите, вы любите Новый год? Я — да, люблю. И если вы тоже, то сформулируйте, пожалуйста, за что? Я, например, как человек давно уже взрослый, уверенно отвечу, что причина не в подарках под елкой, не в ночных посиделках, не в оливье при свечах. И не в опустевшем метро и возможности присесть в вагоне по пути с работы.

Больше всего мне нравится удивительное преображение: шумная, нервозная, перегруженная и вечно невыспавшаяся Москва каждый год на несколько недель превращается в... южный курорт. Моря и пальм по-прежнему не хватает, конечно. Но вот атмосфера праздника, доброжелательности, простой человеческой радости — одной на всех — становится ощутимой почти физически. Как летом в хорошем сочинском кафе, когда все вокруг радостные, красивые, расслабленные и подобревшие.

С Щедрым вторником история похожая. Только чуть более искусственно созданная. Это день, в который запланированно благотворят. Компании устраивают для сотрудников благотворительные ярмарки, мастер-классы и другие хорошие поводы вырваться из офисной рутины. Частные жертвователи рассказывают в соцсетях о том, какой фонд поддерживают. Благотворительные организации заблаговременно обращаются к тем и другим, потому что это хороший и удобный повод снова попросить о помощи.

Помощи, которая на самом деле нужна не в один конкретный вторник года, а всегда. Ежедневно, каждую минуту. Потому что жизнь социального проекта складывается из миллионов минут реальных жизней, и ни одну из них невозможно поставить на паузу. Мы постоянно пишем об этом. Примерно в одной и той же форме, похожими словами, даже в сходной эмоциональной тональности.

Мы пытаемся взбодрить и вдохновить своих жертвователей интересной формой подачи. Тщательно подбираем поводы, чтобы обратиться к людям и не вызвать отторжения, потому что осознаем, что когда безыскусно клянчат — это утомляет. Да, не надо удивляться, мы прекрасно это понимаем. Мало того, по-человечески разделяем такое отношение. Сами жертвуем и знаем, как утомительно созерцать вечно протянутую руку у себя перед носом.

И все же я уверена, что для человека, который принял сознательное решение помогать, форма подачи информации довольно быстро уходит на второй план. Ее разнообразие, увлекательность, деликатное преподнесение тяжелой правды — это приятное, но не обязательное дополнение. В отличие от сути: кому, как и насколько поможет выбранная благотворительная организация при моем личном участии.

При этом в благотворительности, как и в любом другом важном деле, настоящее участие подразумевает постоянство. Помощь раз в году — это скорее случайный импульс, эмоциональный порыв. Конечно, он достоин похвалы, но это еще не полноценная помощь. Ведь за тяжело больным ребенком нельзя сегодня поухаживать, а завтра бросить; человеку, страдающему от удушья, нельзя один раз настроить дыхательный аппарат и на этом распрощаться; одинокому старику, не способному себя обслуживать, недостаточно сиделки на час в неделю. К сожалению, именно такой печальный сценарий станет реальностью, если превратить благотворительность в развлечение, просто в праздник, который отмечается всем миром один раз в году. Только регулярная поддержка благотворителей (как частных лиц, так и организаций) может обеспечить серьезную, системную помощь.

Громкие благотворительные события — только повод. Для неофитов благотворительной сферы повод задуматься о своем вкладе в жизнь общества. Немного разомкнуть персональные горизонты и расширить зону влияния на мир вокруг себя. Для давних сторонников — повод порадоваться «чувству локтя», возможность пообщаться с единомышленниками и еще раз поддержать тех, кому нужна помощь. Прагматизма ради добавлю, что для пиарщиков и маркетологов это отличный повод начать сотрудничество с достойной благотворительной организацией. Социальная ответственность сейчас в тренде, так что плюсы для обеих сторон, я думаю, очевидны.

Итак, друзья, Щедрый вторник — отличный призыв, подкрепленный личным примером огромного количества замечательных людей и достойных организаций. Красивый повод для прекрасного начала. Но прошу вас, не останавливайтесь на милом крылечке — проходите внутрь.

Добро пожаловать!

Автор — руководитель благотворительных программ православной службы помощи «Милосердие» (Москва)

Все мнения >>

