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Скорость мобильного интернета в Москве за год выросла на 35-40%

В 2015 году она снизилась на 15% из-за резкого роста трафика

Скорость мобильного интернета в Москве в сетях 3G и LTE за 2016 год выросла на 35-40%, тогда как в 2015 году по отношению к 2014 году она, наоборот, снижалась на 15%. Об этом говорится в материалах к пресс-конференции аналитической компании TelecomDaily об итогах развития услуг голосовой связи и передачи данных через мобильные сети по итогам 2016 года. Исследование проводилось по методологии, предложенной Министерством коммуникаций и связи РФ, отмечает TelecomDaily.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, снижение скоростей мобильного интернета в 2015 году произошло из-за резкого роста трафика. Однако работа операторов над техническими характеристиками позволила справится со спросом на скорость мобильного интернета.

Если в 2015 году лидером по параметрам обслуживания в сети LTE была компания МТС, то в 2016 году первенство перешло к «МегаФону».

В сетях 3G лидирует Tele2, которая пришла в столичный регион в 2015 году и отставала по скорости от представителей «большой тройки» - МТС, «БиЛайн» и «МегаФон». За год компания сумела занять свою долю рынка.

«МегаФон» планирует запустить сеть 5G и предоставить потребителям услуги скорости 500-700 мегабит в секунду, если у них имеется оборудование для использования такой скорости, добавил директор по инфраструктуре сети «МегаФон» в столице Евгений Новоселов.

В материалах отмечается, что приход на рынок мобильных операторов Москвы и Московской области компании Tele2, которая смогла в короткие сроки построить качественную голосовую связь и мобильную передачу данных, увеличил конкуренцию в столичном регионе. Таким образом, другие операторы стали более интенсивно работать над собственным развитием и удержанием частных и корпоративных клиентов, что привело к росту скоростных показателей в 2016 году.

По итогам 2016 года Москва занимает первое место в России по скорости мобильного интернета в сетях 3G и LTE, отмечает TelecomDaily.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Скорость мобильного интернета в Москве за год выросла на 35-40%

В 2015 году она снизилась на 15% из-за резкого роста трафика

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