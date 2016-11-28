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Телеведущий Николай Дроздов перепутал педали и сбил в Москве женщину

Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Известный российский ученый и телеведущий Николай Дроздов, перепутав педали, сбил женщину на юго-западе Москвы. Пострадавшая, получившая серьезные травмы, была доставлена в реанимацию.

ДТП произошло в районе дома № 27 по улице Островитянова. По предварительным данным, Николай Дроздов сбил 57-летнюю Татьяну М., когда она переходила проезжую часть, сообщает Life.ru.

Для оказания первой помощи пострадавшей телеведущий сразу остановил автомобиль и вышел из машины.

По словам Дроздова, он заметил человека на проезжей части и пытался затормозить, но перепутал педали.

Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, госпитализировала женщину с множественными травмами. Сначала пострадавшую доставили в реанимацию, но после осмотра ее перевели в травматологическое отделение. Врачи поставили пострадавшей диагноз перелом костей таза и обеих костей вертлужной впадины слева.

Ведущему Николаю Дроздову 79 лет. Он ездит за рулем, однако предпочитает автомобилю велосипед. «С удовольствием при любой возможности пересаживаюсь с автомобиля на велосипед, пару раз в неделю точно», — цитируют Дни.Ру телеведущего.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Телеведущий Николай Дроздов перепутал педали и сбил в Москве женщину

Телеведущий Николай Дроздов перепутал педали и сбил в Москве женщинуПострадавшую госпитализировали с множественными травмами

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