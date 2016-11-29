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Мирча Луческу выразил доверие вратарям «Зенита»

Петербургский клуб не намерен покупать нового голкипера в зимний трансферный период

Фото: ТАСС/ФК «Зенит»/Вячеслав Евдокимов

ФК «Зенит» не будет усиливать вратарскую позицию в январе 2017 года. По информации «Известий», главный тренер команды Мирча Луческу по-прежнему доверяет Юрию Лодыгину и Михаилу Кержакову. Именно с этими голкиперами румынский специалист намерен дойти до финала сезона-2016/17. Если по итогам года совместной работы игра вратарей не будет удовлетворять Луческу, летом руководство «Зенита» рассмотрит возможность приобретения новичка. 

— Мирча Луческу и руководство клуба пришли к мнению, что зимой команде не нужно приобретать нового вратаря, — рассказал источник «Известий» в «Зените». — Во-первых, ошибки Лодыгина не являются системными, и он по-прежнему остается одним из лучших вратарей России. Во-вторых, в зимний трансферный период суммы отступных за игроков всегда очень завышены, тем более на вратарей. Переплатить придется как минимум в два раза. А учитывая, что «Зенит» находится под пристальным вниманием комиссии УЕФА по соблюдению финансового фэйр-плей, такой трансфер может нанести вред клубу.

Сейчас петербургская команда переживает игровой кризис. В минувшие выходные «Зенит» проиграл «Краснодару» (1:2), и это поражение стало третьим за последний месяц. Ранее подопечные Мирчи Луческу были разгромлены в Кубке России (0:4 с «Анжи») и проиграли «Тереку» в Грозном (1:2). Отставание от «Спартака» в чемпионате России увеличилось уже до шести очков. 

Многие эксперты списывают неудачи клуба в этом сезоне на неуверенную игру основного вратаря, а болельщики составляют петицию о выставлении Юрия Лодыгина на трансфер. После поездки на Евро-2016 Юрий не только потерял место в сборной России, но и допустил несколько серьезных ошибок, повлиявших на результаты «Зенита» в чемпионате и Кубке России.

Почти весь ноябрь Лодыгин провел на скамейке запасных, его  заменял Михаил Кержаков. Лодыгин вновь вернулся в стартовый состав «Зенита» во встрече Лиги Европы с «Маккаби» и сыграл на ноль (2:0). В матче с «Краснодаром» Лодыгин также выглядел достаточно уверенно, но два пропущенных мяча на последних минутах испортили впечатление об игре всей обороны сине-бело-голубых (1:2).

После игры «Чемпионат.com» сообщил, что по окончании матча между Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным произошла драка. Причина якобы заключалась в том, что форвард оказался недоволен игрой партнера в эпизоде со вторым голом «Краснодара». Позже «Зенит» официально опроверг эту информацию. 

За разъяснением ситуации корреспондент «Известий» обратился к агенту Юрия Лодыгина Хельмуту Рихтеру. 

— Никакой драки с участием Юрия в раздевалке «Зенита» не было, — отметил Рихтер. — Такие истории нужны СМИ для повышения рейтингов и определенных манипуляций. Многие не хотят видеть «Зенит» на первом месте и используют для этого любые способы. Что касается формы Лодыгина, то с ним всё в порядке. У всех бывают небольшие спады, но мой клиент очень много работает на тренировках и не обращает внимания на сторонние разговоры. Самое главное — это доверие тренера, а оно у Юрия есть. Мы спокойно смотрим в будущее и не думаем о смене клуба. 

Юрий Лодыгин родился во Владимире 26 мая 1990 года. В детстве голкипер переехал вместе с семьей в Грецию, где начал заниматься футболом в школе клуба «Ксанти», с которым впоследствии подписал свой первый профессиональный контракт.

К «Зениту» Юрий Лодыгин присоединился в июне 2013 года и с того момента провел 139 матчей. По этому показателю он превзошел Романа Березовского, поднявшись на шестое место в общем списке всех зенитовских вратарей. Причем от ближайших конкурентов — Владимира Востроилова и Владимира Олейника — его отделяют всего 2–3 матча. То есть уже в этом году Лодыгин может занять четвертую строчку, и выше него в списке останутся только легенды «Зенита»: Вячеслав Малафеев, Михаил Бирюков и Леонид Иванов.

В составе сине-бело-голубых Лодыгин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. За национальную сборную вратарь сыграл 11 матчей и принял участие в чемпионате мира 2014 года и Европы 2016 года.

Напомним, контракт вратаря с «Зенитом» заключен до конца сезона-2018/19. 

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Мирча Луческу выразил доверие вратарям «Зенита»

Мирча Луческу выразил доверие вратарям «Зенита»Петербургский клуб не намерен покупать нового голкипера в зимний трансферный период

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