Умер гроссмейстер Марк Тайманов

В Санкт-Петербурге умер шахматист Марк Тайманов. Советский гроссмейстер ушел из жизни на 91-м году жизни.

Тайманов скончался сегодня ночью в больнице, где находился на лечении последние полтора месяца. Об этом заявили в шахматной школе гроссмейстера. О дате похорон Тайманова пока не сообщается.

Шахматист родился в 1926 году, имел статус международного гроссмейстера, чемпиона СССР и пятикратного чемпиона Ленинграда, сообщает телеканал «360».