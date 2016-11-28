Домашний арест стал популярнее в 60 раз

Как сообщает Следственный комитет России, заключение под стражу избирается следователями СКР в отношении всего 20-25 процентов обвиняемых в совершении преступлений – как правило, эта мера пресечения применяется при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Такой вывод в СК сделали, проанализировав данные за последние 10 лет. Хотя в последнее время вновь усилилась критика следствия со стороны правозащитных организаций – они утверждают, что арест нередко применяется необоснованно, а СИЗО переполнены арестантами, которым можно было бы избрать более мягкую меру пресечения.

Как сообщила «Известиям» официальный представитель СКР Светлана Петренко, «законность и обоснованность избрания заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении фигурантов уголовных дел неоднократно становилась предметом обсуждения оперативных совещаний и коллегий ведомства».

Это касается ограничений, связанных, в том числе с предпринимательской деятельностью подозреваемых и обвиняемых, состоянием их здоровья, соблюдением разумного срока уголовного судопроизводства и недопустимостью длительного содержания обвиняемых под стражей без должных к тому оснований.

В СКР подсчитали, что 10 лет назад арест применялся чаще. В 2006 году из 187477 лиц, уголовные дела в отношении которых были направлены в суд следователями прокуратуры, под стражей содержались 47232 обвиняемых, или каждый четвертый.

Для сравнения – в 2015 году из 116849 обвиняемых по направленным в суд уголовным делам следователями СКР под стражей в период следствия содержались 26252 обвиняемых, то есть уже почти каждый пятый.

По словам Светланы Петренко, постепенное снижение количества решений об аресте обвиняемых на стадии предварительного следствия наблюдается с 2009 года. В то же время в СКР отметили, что отказ от ареста по ходатайству следствия не раз приводил к негативным последствиям. Начиная с 2008 года по делам Следственного комитета скрылись от следствия 185 обвиняемых, в отношении которых суд отклонил ходатайства об аресте. Из них 25 человек, находясь в розыске, вновь совершили преступления.

В последние три-четыре года СКР стал чаще применять домашний арест как альтернативную меру пресечения. Если в 2008 году под домашний арест попали 29 человек, то в 2015 году уже 1878 обвиняемых. То есть в 60 раз больше.

В 2015 году следователями и дознавателями всех правоохранительных органов России в суд были направлены уголовные дела по обвинению 1 миллиона 58 тысяч лиц, из которых 136 тысяч обвиняемых содержались под стражей. В то же время 90512 подсудимых, которые даже на период судебного разбирательства были на свободе, были взяты под стражу в зале суда в связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы.

Среди тех, кого брали под стражу, на первом месте совершившие преступления против жизни и здоровья. На втором – насильники.

В последнее время сохранилась тенденция к заключеннию под стражу по делам о преступлениях против госвласти. Это должностные преступления, а также случаи, когда человек мог угрожать на свободе свидетелям и участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо как-то иначе повлиять на следственный процесс.

По мнению председателя «Комитета за гражданские права» Андрея Бабушкина, ситуация не так радужна.

– У меня нет такой статистики, но я могу с сожалением констатировать, что СИЗО по-прежнему переполнены. В 90-е годы в Москве было три СИЗО, сейчас их семь. Мы не почувствовали, что арестантов стало меньше, – сказал правозащитник. – На мой взгляд, такие меры пресечения, как домашний арест и залог используются недостаточно. А такая мера, как личное поручительство вообще не работает, кто бы ни поручался за человека. Наберется не больше 10 случаев использования этой меры пресечения.