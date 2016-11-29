Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

«Спартак» идет по чемпионскому графику

Матчи последнего тура первого круга РФПЛ не разочаровали болельщиков

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

В минувшие выходные завершился первый круг чемпионата России по футболу. В 15-м туре болельщиков ждали сразу два центральных матча: «Терек»–«Спартак» и «Краснодар»–«Зенит». Обе игры не разочаровали поклонников футбола.

Матч в Грозном получился сверхнапряженным и достаточно ровным по игре. Однако лидер чемпионата России — московский «Спартак» — всё же сумел добиться нужного результата на классе, обыграв «Терек» с минимальным счетом 1:0. Победу красно-белым принес дебютный гол бразильского защитника Маурисио на 30-й минуте встречи. Грозненцы отчаянно пытались отыграться, но подопечных Рашида Рахимова подвела реализация.

Игра в Краснодаре по уровню борьбы не уступала первому противостоянию. Однако всё самое интересное пришлось на концовку встречи. После того как на 86-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в ворота «горожан», казалось, что исход матча уже решен. Однако футболисты «Краснодара» уже в добавленное время благодаря усилиям Марата Измайлова и Торнике Окруашвили сумели перевернуть ход матча, вырвав у питерцев столь важную для себя победу — 2:1.

Результаты 15-го тура серьезно изменили положение в турнирной таблице. «Спартак» (37 очков) благодаря собственной победе и осечке «Зенита» упрочил лидерство, и теперь его отрыв от сине-бело-голубых составляет шесть очков. «Краснодар» (27 очков), обыграв «Зенит», по итогам первого круга сумел пробиться в тройку. ЦСКА (26 очков), который в прошедшем туре разделил очки с казанским «Рубином», опустился на четвертое место. Грозненский «Терек» (25 очков) также шагнул на одну ступень вниз, но сохранил за собой место в еврокубковой зоне. Уже 30 ноября команды начнут второй круг, сыграют два тура и уйдут на зимний перерыв.

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Известий» предположил, что перерыв в чемпионате может пойти не на пользу нынешнему лидеру РФПЛ московскому «Спартаку».

— Конечно, «Спартак» сейчас идет по чемпионскому графику, о чем свидетельствуют стабильность набора очков и уверенный очковый отрыв от ближайшего преследователя — «Зенита», — сказал Билялетдинов. — Команда явно на подъеме и почувствовала вкус побед. Им бы сейчас без перерыва доиграть чемпионат, и тогда они бы точно выиграли золото. А так, играть осталось всего два тура, а потом неясно, как пойдет дело весной. Есть много примеров, когда одна и та же команда совершенно по-разному выглядела осенью и весной. Несомненно, еще два тура «Спартак» будет идти по накатанной, но потом команды уйдут на зимний перерыв, который для красно-белых будет очень некстати.

Высокий уровень игры в Грозном отметил заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец, объяснивший успех «Спартака» запредельным желанием футболистов команды победить в непростом выезде.

— Думаю, «Спартак» готовился к матчу с «Тереком», понимая, что ему придется очень сложно, — заявил «Известиям» Бышовец. — Грозненский клуб максимально мобилизован и имеет шансы попасть в Лигу Европы. И амбиции команды Рашида Рахимова подкрепляются достаточно содержательным футболом в их исполнении. Но «Спартак» сейчас уверен в себе, объединен одной игровой идеей и единой волей. Красно-белые не изменили себе, несмотря на выездной характер встречи, и играли на победу. Полагаю, что руководители «Терека» были правы, когда говорили, что команду надо отметить премиальными. Грозненцы действительно сделали всё возможное для успеха, и их поражение обусловлено именно более высоким уровнем игры «Спартака», а не чьими-то недоработками.

Оба эксперта отметили великолепный уровень матча «Краснодар»–«Зенит», сравнив эту игру с европейским футболом.

— Честно говоря, это очень приятная для глаза игра, — выразил «Известиям» свое восхищение Билялетдинов. — Прекрасный стадион, замечательный антураж. Я, когда смотрел матч, периодически переключал телевизор на английский футбол. И картинка не страдала — что в Англии, что в Краснодаре было очень похоже. Это не то, что в других городах часто показывают — заснеженное белое поле и оранжевый мяч. Даже нам, привыкшим к подобным погодным условиям, хочется видеть что-то другое. А в Краснодаре было всё как полагается. И матч получился интересный, напряженный. Что касается голов в концовке — не ошибается тот, кто ничего не делает. Не забей «Краснодар» первый гол, не махни мимо мяча Кришито, «Зенит» спокойно довел бы матч до победы. А второй гол — из разряда фантастических. Удар был вполне берущимся, но, видимо, Лодыгин не ожидал таких действий со стороны форварда «Краснодара». Юрий вместе с защитником Нету стояли и смотрели как завороженные. Вглядывались в мяч, а он заходил в ворота. Но исполнено всё было великолепно — и по акробатике, и по координации. Один из красивейших голов нынешнего чемпионата. «Зениту» надо будет это пережить.

Благодаря победе над «Зенитом» «Краснодар» вышел на третье место в чемпионате России, а идущие вторыми петербуржцы отстали на шесть очков от лидирующего «Спартака».

— Игра была близка к ничейному результату, но гол «Зенита» в концовке лишь дополнительно мобилизовал «Краснодар», который и до этого боролся, несмотря на вынужденные замены, — резюмировал Бышовец. — При этом игра выдалась очень жесткой, если не грубой. Особенно это касается эпизода с отмашкой Хави Гарсии, за которую нужно было давать красную карточку. Что касается двух голов «Краснодара» — после забитого мяча даже у опытных игроков порой возникает мнение, что результат сделан. И последние порывы «Краснодара», особенно передача выдвинувшегося вперед Гранквиста на Измайлова и блестящий гол Окруашвили, стали решающим фактором победы хозяев. Эта победа не случайна, и команда Шалимова ее заслужила — тем, что играла до последнего свистка.   

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

«Спартак» идет по чемпионскому графику

«Спартак» идет по чемпионскому графикуМатчи последнего тура первого круга РФПЛ не разочаровали болельщиков

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Фотолента

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке