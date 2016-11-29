«Спартак» идет по чемпионскому графику

В минувшие выходные завершился первый круг чемпионата России по футболу. В 15-м туре болельщиков ждали сразу два центральных матча: «Терек»–«Спартак» и «Краснодар»–«Зенит». Обе игры не разочаровали поклонников футбола.

Матч в Грозном получился сверхнапряженным и достаточно ровным по игре. Однако лидер чемпионата России — московский «Спартак» — всё же сумел добиться нужного результата на классе, обыграв «Терек» с минимальным счетом 1:0. Победу красно-белым принес дебютный гол бразильского защитника Маурисио на 30-й минуте встречи. Грозненцы отчаянно пытались отыграться, но подопечных Рашида Рахимова подвела реализация.

Игра в Краснодаре по уровню борьбы не уступала первому противостоянию. Однако всё самое интересное пришлось на концовку встречи. После того как на 86-й минуте форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в ворота «горожан», казалось, что исход матча уже решен. Однако футболисты «Краснодара» уже в добавленное время благодаря усилиям Марата Измайлова и Торнике Окруашвили сумели перевернуть ход матча, вырвав у питерцев столь важную для себя победу — 2:1.

Результаты 15-го тура серьезно изменили положение в турнирной таблице. «Спартак» (37 очков) благодаря собственной победе и осечке «Зенита» упрочил лидерство, и теперь его отрыв от сине-бело-голубых составляет шесть очков. «Краснодар» (27 очков), обыграв «Зенит», по итогам первого круга сумел пробиться в тройку. ЦСКА (26 очков), который в прошедшем туре разделил очки с казанским «Рубином», опустился на четвертое место. Грозненский «Терек» (25 очков) также шагнул на одну ступень вниз, но сохранил за собой место в еврокубковой зоне. Уже 30 ноября команды начнут второй круг, сыграют два тура и уйдут на зимний перерыв.

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Известий» предположил, что перерыв в чемпионате может пойти не на пользу нынешнему лидеру РФПЛ московскому «Спартаку».

— Конечно, «Спартак» сейчас идет по чемпионскому графику, о чем свидетельствуют стабильность набора очков и уверенный очковый отрыв от ближайшего преследователя — «Зенита», — сказал Билялетдинов. — Команда явно на подъеме и почувствовала вкус побед. Им бы сейчас без перерыва доиграть чемпионат, и тогда они бы точно выиграли золото. А так, играть осталось всего два тура, а потом неясно, как пойдет дело весной. Есть много примеров, когда одна и та же команда совершенно по-разному выглядела осенью и весной. Несомненно, еще два тура «Спартак» будет идти по накатанной, но потом команды уйдут на зимний перерыв, который для красно-белых будет очень некстати.

Высокий уровень игры в Грозном отметил заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец, объяснивший успех «Спартака» запредельным желанием футболистов команды победить в непростом выезде.

— Думаю, «Спартак» готовился к матчу с «Тереком», понимая, что ему придется очень сложно, — заявил «Известиям» Бышовец. — Грозненский клуб максимально мобилизован и имеет шансы попасть в Лигу Европы. И амбиции команды Рашида Рахимова подкрепляются достаточно содержательным футболом в их исполнении. Но «Спартак» сейчас уверен в себе, объединен одной игровой идеей и единой волей. Красно-белые не изменили себе, несмотря на выездной характер встречи, и играли на победу. Полагаю, что руководители «Терека» были правы, когда говорили, что команду надо отметить премиальными. Грозненцы действительно сделали всё возможное для успеха, и их поражение обусловлено именно более высоким уровнем игры «Спартака», а не чьими-то недоработками.

Оба эксперта отметили великолепный уровень матча «Краснодар»–«Зенит», сравнив эту игру с европейским футболом.

— Честно говоря, это очень приятная для глаза игра, — выразил «Известиям» свое восхищение Билялетдинов. — Прекрасный стадион, замечательный антураж. Я, когда смотрел матч, периодически переключал телевизор на английский футбол. И картинка не страдала — что в Англии, что в Краснодаре было очень похоже. Это не то, что в других городах часто показывают — заснеженное белое поле и оранжевый мяч. Даже нам, привыкшим к подобным погодным условиям, хочется видеть что-то другое. А в Краснодаре было всё как полагается. И матч получился интересный, напряженный. Что касается голов в концовке — не ошибается тот, кто ничего не делает. Не забей «Краснодар» первый гол, не махни мимо мяча Кришито, «Зенит» спокойно довел бы матч до победы. А второй гол — из разряда фантастических. Удар был вполне берущимся, но, видимо, Лодыгин не ожидал таких действий со стороны форварда «Краснодара». Юрий вместе с защитником Нету стояли и смотрели как завороженные. Вглядывались в мяч, а он заходил в ворота. Но исполнено всё было великолепно — и по акробатике, и по координации. Один из красивейших голов нынешнего чемпионата. «Зениту» надо будет это пережить.

Благодаря победе над «Зенитом» «Краснодар» вышел на третье место в чемпионате России, а идущие вторыми петербуржцы отстали на шесть очков от лидирующего «Спартака».

— Игра была близка к ничейному результату, но гол «Зенита» в концовке лишь дополнительно мобилизовал «Краснодар», который и до этого боролся, несмотря на вынужденные замены, — резюмировал Бышовец. — При этом игра выдалась очень жесткой, если не грубой. Особенно это касается эпизода с отмашкой Хави Гарсии, за которую нужно было давать красную карточку. Что касается двух голов «Краснодара» — после забитого мяча даже у опытных игроков порой возникает мнение, что результат сделан. И последние порывы «Краснодара», особенно передача выдвинувшегося вперед Гранквиста на Измайлова и блестящий гол Окруашвили, стали решающим фактором победы хозяев. Эта победа не случайна, и команда Шалимова ее заслужила — тем, что играла до последнего свистка.

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