Количество фехтовальщиков-профессионалов в РФ выросло в 1,5 раза

В Москве состоялся конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором в третий раз президентом был избран бизнесмен Алишер Усманов. По словам президента Европейской конфедерации фехтования, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, такое решение делегатов абсолютно логично. Легендарный спортсмен отметил, что за последний четырехлетний олимпийский цикл количество занимающихся фехтованием в России увеличилось почти в полтора раза. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро именно фехтование принесло нашей стране наибольшее количество медалей — четыре золота, одно серебро и две бронзы.

— Цифры показывают, что число просмотров крупнейших фехтовальных соревнований повышается и по России, и по миру, — сказал «Известиям» Станислав Поздняков. — Речь идет и о телевизионных рейтингах, и о просмотрах в интернете. И количество занимающихся фехтованием с каждым олимпийским циклом растет. Я не могу сравнить показатели по Европе, потому что только недавно избрался президентом континентальной федерации. Но в нашей стране Федерацией фехтования России еще в 2012 году после Олимпиады в Лондоне было зарегистрировано 6,5 тыс. спортсменов. Это люди, постоянно участвующие в соревнованиях. Сейчас, после Рио, мы почти достигли отметки в 9 тыс.

Станислав Поздняков был избран президентом Европейской конфедерации летом. Это стало редким случаем в мировой спортивной практике, когда международную и континентальную спортивную федерацию возглавляют представители одного государства.

— Четыре года я был вице-президентом Европейской конфедерации фехтования, столько же лет работал в исполкоме FIE, — пояснил «Известиям» 43-летний функционер. — По-видимому, за это время заслужил доверие людей, которые летом за меня проголосовали. Вне зависимости от того, что мы с Алишером Бурхановичем являемся соотечественниками. Я бы вообще не стал акцентировать внимание на нашем гражданстве. Мы гордимся, что являемся россиянами, но для людей из мира фехтования мы прежде всего те, кто занимается продвижением нашего вида спорта на мировой и европейской арене.

Станислав Поздняков выразил сомнение, что в ближайшем будущем у Алишера Усманова, возглавляющего FIE с 2008 года, могут появиться конкуренты в борьбе за пост — 63-летний бизнесмен на безальтернативной основе был переизбран президентом федерации до 2020 года.

— Чтобы появились конкуренты, у них должна быть программа, которая как минимум была бы не хуже, чем у действующего президента FIE, — сказал он. — А как максимум — обладать ресурсами для реализации этой программы. Причем речь не только о финансовых ресурсах, но и о доверии со стороны людей из мира фехтования. А этот мир консервативен, и получить доверие нашего сообщества очень сложно. Алишеру Бурхановичу это удалось. Поэтому в обозримой перспективе не представляю, что кто-то может его сменить на этом посту.

Одним из основных достижений Алишера Усманова Станислав Поздняков считает расширение географии фехтования.

— Сейчас в чемпионатах мира по фехтованию принимает участие в полтора раза больше стран, чем в 2008 году, это и есть расширение географии фехтования, — объяснил он. — Расширение географии в первую очередь достигается доступностью участия новообразованных национальных федераций в крупнейших международных соревнованиях. На этом делает акцент FIE.

Вторым после президентских выборов ключевым решением конгресса стал выбор Будапешта в качестве места проведения чемпионата мира 2019 года. Столица Венгрии опередила Тбилиси и польскую Торунь.

— Сейчас этот выбор оптимален, — отметил Станислав Поздняков. — Среди других кандидатов Будапешт обладает наиболее удобной транспортной доступностью. Кроме того, в 2013 году они уже неплохо организовали чемпионат мира. Это послужило залогом успеха их нынешней заявки. Остальные кандидаты выдвинули очень серьезные предложения, но транспортная доступность Будапешта сыграла ключевую роль.

В ходе конгресса Алишер Усманов выразил надежду, что в будущем все 12 видов фехтования (индивидуальные и командные рапира, сабля и шпага) будут представлены на Олимпийских играх. К слову, в Рио медали разыгрывались в 10 видах (не были представлены женская командная рапира и мужская командная сабля).

— В ближайшее время мы узнаем, сбудутся ли эти надежды, — отметил Станислав Поздняков. — В следующем году МОК определится с программой игр. Не знаю, сумеем ли мы добиться того, чтобы уже в Токио были представлены все фехтовальные дисциплины. Но уверен, что рано или поздно мы добьемся этого. Алишер Усманов очень давно и целенаправленно работает в этом направлении, но при этом не форсирует события.

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