Улюкаев попросил об интервью и изъявил желание стать колумнистом

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкaeв, находящийся под домашним арестом, хотел бы вести собственную колонку в научном журнале.

Об этом сообщил защитник бывшего главы Минэкономразвития Тимофей Гриднев.

«Он ученый, если вы помните. Я думаю, что занимается в том числе и научной деятельностью, пишет какие-то статьи. Даже обсуждал вопрос о том, например, разрешат ли ему вести колонку в каком-нибудь научном журнале, может ли он публиковать свои статьи», — сказала адвокат, не уточнив, о каких журналах идет речь.



Кроме того, Улюкaeв обращался к суду с просьбой позволить ему дать одно интервью представителям прессы, передает агентство городских новостей «Москва».



«Мой подзащитный хотел дать интервью «Эху Москвы», мы бы могли дать интервью по телефону, но суд нам в этом отказал», — рассказал Гриднев, отметив, что защита будет выходить с соответствующим ходатайством.



Улюкaeв — доктор экономических наук, в 1979 году он окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.



В 2000—2006 годах — работал профессором кафедры общей экономики Московского физико-технического института, а в 2007—2010 годах занимал должность заведующего кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ. Является автором около полусотни научных трудов по экономике.

Напомним, об аресте Улюкaeв стало известно в ночь на 15 ноября. По информации следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти».

Позже в этот же день Улюкaeв был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

