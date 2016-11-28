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В Коми ликвидировали организацию «Рубеж Севера»

Суд постановил, что организация вела экстремистскую деятельность

Сыктывкарский городской суд постановил ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Рубеж Севера», которая вела на территории Республики Коми экстремистскую деятельность.

По информации ИА «Комиинформ», обращению в суд послужила прокурорская проверка.

«Деятельность направлена на возбуждение национальной и религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от указанных признаков», — говорится в постановлении суда.

В декабре прошлого года основавший организацию Алексей Колегов и четверо участников организации были признаны виновными в совершении 17 преступлений, в том числе четыре из них — экстремистской направленности.

Организация «Рубеж Севера» была создана в мае 2008 года. Участники группировки принимали участие в «Русских маршах», митингах против мигрантов, нападали на правозащитников и устраивали провокации против акций оппозиции.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Коми ликвидировали организацию «Рубеж Севера»

Суд постановил, что организация вела экстремистскую деятельность

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