В Коми ликвидировали организацию «Рубеж Севера»

Сыктывкарский городской суд постановил ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Рубеж Севера», которая вела на территории Республики Коми экстремистскую деятельность.

По информации ИА «Комиинформ», обращению в суд послужила прокурорская проверка.

«Деятельность направлена на возбуждение национальной и религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от указанных признаков», — говорится в постановлении суда.

В декабре прошлого года основавший организацию Алексей Колегов и четверо участников организации были признаны виновными в совершении 17 преступлений, в том числе четыре из них — экстремистской направленности.

Организация «Рубеж Севера» была создана в мае 2008 года. Участники группировки принимали участие в «Русских маршах», митингах против мигрантов, нападали на правозащитников и устраивали провокации против акций оппозиции.