Николай Дроздов прокомментировал аварию с женщиной в Москве

Телеведущий Николай Дроздов объяснил в понедельник обстоятельства произошедшей аварии в районе дома № 27 по улице Островитянова, в которой пострадала женщина. По словам Дроздова, женщина-пешеход появилась перед машиной неожиданно.

Инцидент произошел накануне на западе Москвы около 10.00 мск, когда Николай Дроздов ехал на своем автомобиле Suzuki Grand Vitara.



По словам Дроздова, все произошло на скорости 5 км в час. «Она шла не оглядываясь. Я не мог подумать, что она не остановится. Никто на нее не наехал, просто задел», — цитирует телеканал РЕН ТВ разговор с телеведущим по телефону.

Николай Дроздов рассказал, что он и его супруга, находившаяся в машине, незамедлительно помогли пострадавшей. Женщину госпитализировали с травмами.

Пострадавшей женщине, по словам Дроздова, придется немного подлечиться. Телеведущий уже звонил в больницу, чтобы узнать о ее самочувствии.

Телеведущий рассказал, что участники дорожного инцидента являются соседями. По словам Николая Николаевича, несмотря на то что он «испортил ей ближайшие две недели» из-за необходимости госпитализации, серьезных претензий у пострадавшей к нему нет, передает Lenta.ru.

Напомним, ранее появиась информация, что известный российский ученый и телеведущий Николай Дроздов сбил женщину на юго-западе Москвы, перепутав педали.



Николаю Дроздову 79 лет.