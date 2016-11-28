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Матвиенко: Кастро пользовался огромным уважением в России

Спикер Совета Федерации посетила посольство Кубы в Москве и встретилась с послом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с послом Кубы Эмилио Лосадой Гарсией в посольстве Острова свободы в Москве.

Матвиенко выразила руководству страны и кубинскому народу соболезнования в связи с кончиной Фиделя Кастро.

Она подчеркнула, что лидер кубинской революции был героической личностью, выдающимся государственным и общественным деятелем и одним из самых известных в мире политиков.

«В его лице Россия потеряла большого друга, он лично очень много сделал для развития отношений между Кубой и Советским Союзом, Кубой и Россией. Он остался верен принципам дружбы, стал частью нашей общей истории. Мы разделяем вашу боль. Для нас это огромная потеря», — заявила Матвиенко, подчеркнув, что в России Кастро пользовался огромным уважением, передает «Интерфакс».

Спикер Совфеда также оставила запись в Книге памяти Фиделя Кастро в посольстве.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Матвиенко: Кастро пользовался огромным уважением в России

Спикер Совета Федерации посетила посольство Кубы в Москве и встретилась с послом

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