«Патриотический стоп-лист» оставили без изменений

Совет Федерации не планирует расширять «патриотический стоп-лист» — список зарубежных НКО, чья деятельность, по мнению сенаторов, создает угрозу национальной безопасности России. Такое решение было принято по итогам совместного совещания трех профильных комитетов палаты — по международным делам, по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству.

Как рассказал журналистам заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов, «патриотический стоп-лист» оказался действенным инструментом.



«Статистика показывает, что само по себе появление такого инструмента заставляет, с одной стороны, наших партнеров тщательнее следить за соблюдением российской Конституции и не вмешиваться в наши внутренние дела. Кроме того, есть такие случаи, когда после наших сигналов и проверок удавалось людей не только останавливать, но и выяснять, что эти организации не наносит ущерба», — пояснил Климов.

Как напомнил, в свою очередь, глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров, задача, которую ставили перед собой сенаторы, заключалась в том, чтобы активизировать работу правоохранительных органов по проверке законности пребывания и деятельности на нашей территории международных неправительственных организаций.



«По докладам, которые мы сегодня услышали, Генеральная прокуратура, Минюст, МИД РФ эту работу активизировали. Мы считаем, что ту цель, которую перед собой ставил Совет Федерации, мы выполнили и поэтому сейчас сделали политическую паузу», — заявил сенатор.

В свою очередь, Андрей Климов добавил, что своеобразная пауза, которую сейчас взяли сенаторы, не означает, что работа заканчивается.



«Мы оставляем за собой право — если увидим, что ситуация вновь накаляется, что ситуация вызывает общественный интерес, — вернуться к этому инструменту снова», — заключил он.

Так называемый патриотический стоп-лист был сформирован Советом Федерации в начале июля 2015 года. В него вошли 12 организаций: Фонд Сороса, Национальный фонд демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт по международным вопросам, Фонд Макартуров, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, фонд «Образование для демократии», Восточно- Европейский демократический центр, Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет, Крымская полевая миссия по правам человека.

После этого Совет Федерации направил обращение в Генпрокуратуру, МИД РФ и Минюст с просьбой рассмотреть вопрос о включении этих организаций в список нежелательных. Закон о так называемых нежелательных организациях, принятый весной, подразумевает, что таковой может быть признана иностранная или международная, но только неправительственная организация, «представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства». Решение о признании организации нежелательной принимается генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИД РФ.

В настоящий момент в перечне нежелательных международных неправительственных организаций, размещенном на официальном сайте Минюста РФ, значатся семь организаций: Национальный фонд в поддержку демократии, фонд «Открытое общество» (Фонд Сороса), институт «Открытое общество. Фонд содействия», Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, Национальный демократический институт международных отношений, Международный республиканский институт (International Republican Institute) и Фонд инвестирования в развитие СМИ (Media Development Investment Fund, Inc).