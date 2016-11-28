Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Депутат из Бурятии предстанет перед судом за хищение 13,4 млн рублей

В ходе следствия Виктор Абушеев добровольно погасил ущерб в размере 8 млн рублей

Уголовное дело в отношении депутата Народного хурала Бурятии, председателя совета директоров ЗАО «Байкалжилстрой» Виктора Абушеева направлено в суд. Он обвиняется в хищении 13,4 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий Абушеев добровольно вернул 8 млн рублей. По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 5 млн рублей, сообщает ИА UlanMedia.

По версии следствия, с августа 2014 по январь 2015 года Виктор Абушеев при поставке и монтаже электрооборудования на автотуристическом кластере «Байкальский» похитил бюджетные денежные средства в особо крупном размере. В соответствии со сметной документацией подрядчик (компания Абушеева) должен был разместить на территории объекта пять трансформаторных подстанций общей стоимостью более 33 млн рублей.

Однако, как считает следствие, из корыстных побуждений Абушеев распорядился закупить более дешевое оборудование с худшими характеристиками общей стоимостью, чуть превышающей 20 млн рублей.

В июне 2016 года Абушеев был взят под стражу. Однако спустя несколько дней ему разрешили выйти из СИЗО под залог 7 млн рублей.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Депутат из Бурятии предстанет перед судом за хищение 13,4 млн рублей

В ходе следствия Виктор Абушеев добровольно погасил ущерб в размере 8 млн рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке