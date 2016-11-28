Депутат из Бурятии предстанет перед судом за хищение 13,4 млн рублей

Уголовное дело в отношении депутата Народного хурала Бурятии, председателя совета директоров ЗАО «Байкалжилстрой» Виктора Абушеева направлено в суд. Он обвиняется в хищении 13,4 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий Абушеев добровольно вернул 8 млн рублей. По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 5 млн рублей, сообщает ИА UlanMedia.

По версии следствия, с августа 2014 по январь 2015 года Виктор Абушеев при поставке и монтаже электрооборудования на автотуристическом кластере «Байкальский» похитил бюджетные денежные средства в особо крупном размере. В соответствии со сметной документацией подрядчик (компания Абушеева) должен был разместить на территории объекта пять трансформаторных подстанций общей стоимостью более 33 млн рублей.



Однако, как считает следствие, из корыстных побуждений Абушеев распорядился закупить более дешевое оборудование с худшими характеристиками общей стоимостью, чуть превышающей 20 млн рублей.

В июне 2016 года Абушеев был взят под стражу. Однако спустя несколько дней ему разрешили выйти из СИЗО под залог 7 млн рублей.

