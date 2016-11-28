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Глава воронежской «Почты России» ушел в отставку

Юрий Бесхмельницын является фигурантом сразу нескольких уголовных дел

Должность директора воронежского филиала «Почты России» официально покинул Юрий Бесхмельницын. Он ушел в отставку после возбуждения против него сразу нескольких уголовных дел, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на представителей организации. Там не стали называть причину, по которой топ-менеджер принял такое решение.

С 15 июня Бесхмельницына временно отстранили от должности «до вынесения соответствующего судебного решения» по делу о мошенничестве. Он пытался в суде оспорить это решение, но безуспешно. 

Как писали «Известия», Бесхмельницын проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Все они так или иначе связаны с превышением служебных полномочий. Последнее было возбуждено против чиновника в прошлом месяце.

В настоящее время обязанности директора воронежского филиала «Почты России» исполняет зам Бесхмельницына Алексей Поляков.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Глава воронежской «Почты России» ушел в отставку

Юрий Бесхмельницын является фигурантом сразу нескольких уголовных дел

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