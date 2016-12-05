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Отмечать Новый год россияне поедут в столицу

Самыми популярными внутренними туристическими направлениями в новогодние праздники станут Москва и Санкт-Петербург

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Кризис основательно изменил новогодние привычки россиян — согласно статистике, многие планируют встретить наступающий 2017 год, не выезжая за пределы страны. Так, самыми популярными российскими городами для встречи Нового года в этом сезоне стали Москва и Санкт-Петербург, говорится в исследовании компании Hospitality Income Consulting.

В новогоднюю ночь клиентам традиционно предлагается праздничный банкет с развлекательной программой и проживание в гостиничном номере. Стоимость праздничных пакетов в 2016 году выросла по сравнению с прошлым годом незначительно — в среднем не более чем на 3–5%, отмечается в обзоре гостиничных предложений, подготовленном компанией Hospitality Income Consulting. При этом самыми популярными российскими новогодними направлениями на сегодняшний день являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Аналогичные приоритеты россиян в выборе города для новогоднего отдыха зафиксированы и аналитиками онлайн-сервиса поиска отелей RoomGuru.ru.

Так, анализ истории поиска и бронирования отелей для проживания с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года показал, что в подавляющем числе случаев выбор туристов падает на столицу России. Далее в порядке убывания следуют Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск и Самара. При этом дешевле всего из городов первой десятки новогодняя ночь обойдется в Самаре (3,2 тыс. рублей), а вот в Сочи за нее придется заплатить уже более 6 тыс. рублей. В среднем в новогоднюю ночь туристы потратят на проживание в гостинице 4,9 тыс. рублей в сутки, сообщили «Известиям» в RoomGuru.ru.

Согласно анализу предложений в Москве, Санкт-Петербурге и Казани большая часть городских отелей предлагает в новогоднюю ночь банкет с развлекательной программой, отмечается в исследовании Hospitality Income Consulting. Проживание в новогоднюю ночь можно забронировать отдельно, при этом его стоимость в эти дни выше на 20–30%. Впрочем, при раннем бронировании некоторые отели предоставляют клиентам скидки в 5–15%.

«Пакетных предложений, включающих и банкет, и размещение в этих городах, не встречается», — отмечается в исследовании.

В подтверждение приводятся несколько примеров стоимости новогодних банкетов и размещения. Так, в московской Holiday Inn стоимость банкета на одного человека составляет 10 тыс. рублей, а сутки в двухместном номере обойдутся еще в 3 тыс. рублей. В «Катерина-Сити» ужин без развлекательной программы стоит 2,6 тыс. рублей, а проживание — 3,9 тыс. рублей в сутки. В московском «Корстоне» в зависимости от выбранного ресторана новогодний банкет обойдется в сумму от 5 до 17 тыс. рублей, за двухместный номер придется заплатить 8 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге стоимость банкета в гостинице «Октябрьская» составляет 6,5 тыс. рублей, а проживание в номере — 4,49 тыс. рублей. В отеле «Кемпински» на новогодний банкет предполагается депозит в размере 15 тыс. рублей, а сутки в двухместном номере оцениваются в 21 тыс. рублей.

В Казани же новогодний банкет, например, в «Шаляпин Палас Отель» обойдется в 6 тыс. рублей, а проживание — в 7,8 тыс. рублей.

В Подмосковье гостям предлагают пакет, который может включать размещение на трое суток (с 30 декабря по 2 января), трехразовое питание по системе «шведский стол», новогодний банкет с развлекательной программой, детскую и взрослую анимацию, а также оздоровительные услуги фитнес-центров.

«Таким образом, встретить Новый год и провести три дня на природе в стандартном двухместном номере трехзвездочного отеля можно в среднем за 32,5 тыс. рублей на человека. Номера повышенной комфортности обойдутся на 15–25% дороже. Разместиться большой компанией в коттедже обойдется еще дороже — в среднем 60 тыс. рублей с человека», — отмечается в исследовании.

При этом пакетные туры в новогодние каникулы после праздника — в период со 2 по 9 января — будут стоить в среднем на 20% меньше, чем новогодние.

«Средняя стоимость новогодних пакетов на двух человек в загородных отелях Санкт-Петербурга составляет 38 тыс. рублей. Пакетные предложения и заезды с фиксированными датами на период новогодних каникул со 2 по 10 января встречаются редко. Как правило, предлагается стандартное бронирование номеров на любое количество дней по цене на 25–50% выше стоимости выходных дней на начало декабря», — сообщается в исследовании.

Специалисты Hospitality Income Consulting отмечают, что в Сочи новогодние предложения анонсированы лишь в нескольких крупных объектах на побережье. При этом большая часть отелей не предлагает специальных праздничных туров. В числе новогодних пакетов — отдых для двух человек при размещении на трое суток в стандартном номере сочинских гостиниц. Так, встретить Новый год в отеле «Жемчужина» стоит 37,2 тыс. рублей, а в гостинице Sea Galaxy Hotel Congress & Spa — 36,3 тыс. рублей.

По словам директора по развитию OneTwoTrip Аркадия Гинеса, для поездок по России глубина бронирования в среднем составляет 2–2,5 недели и к праздникам этот показатель кардинально не меняется — прирастает в среднем на один-два дня. 

— Чем ближе даты поездки, тем больше догоняют российские направления — наверное, самые активные покупки по ним приходятся на период за 2–3 недели до поездки. Такая глубина бронирования характерна как для покупки авиабилетов, так и отелей, — пояснил Аркадий Гинес, добавив, что в топе популярных российских направлений OneTwoTrip также фигурируют Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

Как сообщили «Известиям» в компании Biletix, средний чек по внутренним направлениям на период с 20 декабря 2016 года по 10 января 2017 года (глубина бронирования — август–октябрь) составляет около 8 тыс. рублей, что на 41% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В топе внутренних направлений — Сочи (средний чек на перелет из Москвы туда-обратно — 6,75 тыс. рублей), Минеральные Воды (6,9 тыс. рублей), Краснодар (6 тыс. рублей) и Симферополь (7,95 тыс. рублей).

В целом, по ожиданиям агентства «ТурСтат», число поездок по России в новогодние праздники вырастет на 15% по сравнению с прошлым годом.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Отмечать Новый год россияне поедут в столицу

Отмечать Новый год россияне поедут в столицуСамыми популярными внутренними туристическими направлениями в новогодние праздники станут Москва и Санкт-Петербург

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