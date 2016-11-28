Вологодских студентов лишают некоторых льгот с нового года

В Вологодской области льготные проездные среди студентов с нового года будут распределять по принципу нуждаемости. На доплату проезда со стороны государства смогут рассчитывать только члены семей, признанных малообеспеченными.



Таким образом, скидка до 30% стоимости проездных билетов будет предоставляться студентам из семей, среднедушевой доход в которых ниже 15,4 тыс. рублей, что составляет полуторакратный размер прожиточного минимума.

Как сообщает ресурс Cpv.ru, свое решение областные власти обосновали словами президента о необходимости оказания адресной социальной поддержки.