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Вологодских студентов лишают некоторых льгот с нового года

В частности, льготные проездные получат только члены малообеспеченных семей

В Вологодской области льготные проездные среди студентов с нового года будут распределять по принципу нуждаемости. На доплату проезда со стороны государства смогут рассчитывать только члены семей, признанных малообеспеченными.

Таким образом, скидка до 30%  стоимости проездных билетов будет предоставляться студентам из семей, среднедушевой доход в которых ниже 15,4 тыс. рублей, что составляет полуторакратный размер прожиточного минимума.

Как сообщает ресурс Cpv.ru, свое решение областные власти обосновали словами президента о необходимости оказания адресной социальной поддержки.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Вологодских студентов лишают некоторых льгот с нового года

В частности, льготные проездные получат только члены малообеспеченных семей

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