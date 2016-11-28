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В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами

В результате ДТП пострадали 12 человек

Экскурсионный автобус с 42 российскими туристами попал в аварию в Таиланде. Сообщается, что он следовал из провинции Пханга на остров Пхукет. ДТП произошло около 14.00 по местному времени (10.00 мск) у перекрестка недалеко от автостанции Кхок Клой.

В местной полиции сообщили, что причиной аварии стал внезапный отказ тормозов у автобуса. Чтобы избежать столкновения с другими автомобилями, водитель принял решение свернуть с трассы, сообщает «Ридус». В результате автобус врезался в дорожное ограждение, 12 пассажиров получили травмы и ушибы.

Все пострадавшие были госпитализированы, и 11 человек из 12 выписали сразу после оказания медицинской помощи. Одна россиянка, Людмила Наумова, пока остается в больнице, однако ее жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщает ТАСС.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами

В результате ДТП пострадали 12 человек

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