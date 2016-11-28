Под Рязанью задержали двоих мужчин, обстрелявших сотрудников ДПС

В Рязанской области двое мужчин открыли огонь по сотрудникам ДПС из обреза и пистолета после того, как те остановили их автомобиль для проверки. Инцидент произошел вечером 25 ноября на автотрассе Калуг–Тула–Михайло–Рязань. Злоумышленниками оказались двое 26-летних жителей Рязани.



Сразу после того, как их иномарка была остановлена сотрудниками ДПС, мужчины выскочили из салона и попытались скрыться в лесу, однако стражи порядка стали их преследовать, сообщает СУ СК по региону. Тогда злоумышленники открыли по ним огонь. Несмотря на сопротивление, полицейским удалось задержать стрелков. Как выяснилось позже, один из них уже находился в розыске за применение насилия в отношении представителя власти.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело. Нападавшим может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает сайт НТВ.Ru.