Гимнастка Кудрявцева завершила карьеру из-за последствий травмы

Призер ОИ-2016, российская гимнастка Яна Кудрявцева завершила спортивную карьеру из-за тяжелых последствий перелома ноги. Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

«Перелом ноги дал очень тяжелые последствия на здоровую ногу, которую тоже нужно оперировать. У Яны больше нет сил терпеть операции. Хотя это наши слезы, наша боль, потому что такая красавица и такая необыкновенная гимнастка ушла так рано», — приводит ее слова агентство «Р-Спорт».

Винер-Усманова добавила, что Кудрявцева приняла решение о завершении карьеры после визита в Германию, где ей сообщили о необходимости делать вторую операцию.

19-летняя Яна Кудрявцева является 13-кратной чемпионкой мира и 4-кратной золотой медалисткой Евроигр-2015 в Баку. На прошедших в августе в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх Яна Кудрявцева завоевала серебряную награду в личном многоборье.

