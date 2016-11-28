Псковская область получит 61 школьный автобус

Псковская область до конца текущего года получит 61 школьный автобус. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, в регион поступит 48 автобусов вместимостью 10–12 человек и 13 автобусов вместимостью 22–24 человека. На покупку автобусов в целом по стране дополнительно выделяются 900 млн рублей.

Ожидается, что в 30 субъектах появятся 633 школьных автобуса, в том числе 513 автобусов вместимостью 10–12 человек, 111 автобусов вместимостью 22–24 человека и 9 автобусов вместимостью более 30 человек, передает Псковское агентство информации.

Кроме того, регион получит 5 автомобилей скорой помощи, в том числе 2 — с задним приводом и 3 — с полным приводом.

Средства на приобретение карет скорой помощи выделяются за счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках программы поддержки автомобильной промышленности на 2016 год.