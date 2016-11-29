Банкротство подешевеет в 20 раз

В новом году инициирование процедуры банкротства для граждан станет дешевле. Во вторник Совет Федерации рассмотрит уже одобренный профильным комитетом верхней палаты законопроект, который снижает размер госпошлины при обращении в арбитражный суд в 20 раз — с 6000 до 300 рублей. После одобрения парламентом документ будет направлен на подпись президенту, а новая норма вступит в силу с 1 января 2017 года. Еще одну новацию для потенциальных банкротов готовит нижняя палата. Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что нижняя палата парламента в следующем году инициирует очередные поправки в закон о банкротстве, отменяющие необходимость в арбитражном управляющем. По мнению экспертов, это позволит увеличить количество исков не менее чем на порядок.

Комитет Совета Федерации в минувшую пятницу рассмотрел и рекомендовал к одобрению поправки в Налоговый кодекс, которые уменьшают размер госпошлины за начало процедуры банкротства физлиц в 20 раз — до 300 рублей, рассказал «Известиям» замглавы комитета сенатор Николай Журавлев. По его словам, Совет Федерации рассмотрит соответствующий законопроект на заседании во вторник. Как сообщил «Известиям» сенатор Николай Журавлев, этот документ упрощает гражданам возможность пользоваться процедурой банкротства. Действительно, для человека, который не в состоянии платить по долгам, 6000 рублей могут стать неподъемной суммой.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поводом для разработки поправок послужило возникшее неравенство в стоимости этой услуги для физических и юридических лиц. На данный момент размер госпошлины (уплачивается один раз — при подаче заявления в суд) для всех категорий потенциальных банкротов одинаков. Авторы новеллы посчитали, что цена вопроса для граждан слишком высока.

По мнению главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, поправки призваны сделать вхождение в процедуру банкротства менее обременительным для граждан, оказавшихся в непростой ситуации. Именно поэтому многие люди, которые хотели бы избавиться от бремени долгов, не могут позволить себе процедуру банкротства.

По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 ноября общее число потенциальных банкротов-россиян (безнадежная просрочка перед банками и МФО более 90 дней должна превышать 500 тыс. рублей, чтобы инициировать процедуру) составляло 640,2 тыс. человек. При этом из них, по данным Общества содействия финансовому оздоровлению (ОСФО), только 34 тыс. граждан подали заявление в суд о начале процедуры банкротства. Лишь около половины этих обращений приняты судами, остальные были отклонены по разным причинам. И только 1009 гражданам удалось списать свои долги к этой дате, хотя закон о банкротстве физлиц вступил в силу осенью 2015 года.



Впрочем, госпошлина — не самая существенная статья расходов на банкротство. Сама процедура с 15 июля 2016-го стала как минимум в 2,5 раза дороже и таковой пока остается. Летом вступили в силу поправки в закон о банкротстве, касающиеся размера вознаграждения финансового управляющего. Депозит в арбитражный суд на оплату услуг финансового управляющего за ведение банкротства был увеличен до 25 тыс. рублей, ранее сумма составляла 10 тыс. рублей. При этом речь идет об одной процедуре банкротства гражданина, всего же их может быть две: реструктуризация долгов и реализация имущества.

Выросла и сумма процентов к вознаграждению финансового управляющего в случае успешного завершения процедуры банкротства. Комиссия теперь составляет 7% от размера удовлетворенных требований кредиторов (ранее — 2%). Обе новеллы были призваны стимулировать финансовых управляющих активнее браться за банкротные дела россиян.

С учетом среднего размера задолженности гражданина, которая составляет, по оценкам ОСФО, примерно 1,5 млн рублей, ориентировочная цена за списание долгов или их реструктуризацию на начало ноября превышала 82 тыс. рублей — это примерно шестая часть от минимально необходимой для объявления себя банкротом суммы (500 тыс. рублей). При этом, по словам заместителя директора ОСФО Александра Слабожанинова, с лета банкротство для россиян стало дороже, а для некоторых категорий граждан — почти неподъемным.

— Минимальная сумма вознаграждения арбитражных управляющих указана в законе — 25 тыс. рублей, а максимальная планка не установлена. Она может достигать и 100–150 тыс. рублей. В связи с этим порядка полумиллиона человек не могут позволить себе банкротство, — сказал Александр Слабожанинов.

Анатолий Аксаков считает, что комиссия финансовому управляющему не способна стимулировать граждан проходить процедуру банкротства, поэтому депутаты готовы внести очередные поправки в закон о банкротстве физлиц.

— В следующем году мы предложим законодательные инициативы, призванные привести финансовые параметры процедуры банкротства в соответствие с реалиями, и отменим обязательное участие в этой процедуре финансового управляющего, — сказал «Известиям» депутат.

В этом случае, по его мнению, процедура банкротства станет доступной для более широкого круга должников.