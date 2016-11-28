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Игроки БК «Самара» на день стали физруками

Баскетболисты провели урок физкультуры в одной из городских школ

К ученикам одной из самарских школ пришли представители баскетбольного клуба «Самара». Мастер-класс для восьмиклассников провели тренер БК Александр Полинкевич и форвард Алексей Чиликин.

Как сообщает НИА «Самара», школа была выбрана не случайно — игрок клуба учился в ней с пятого по девятый класс. Во время визита выяснилось, что Алексея даже помнят некоторые старшеклассники.

Городские знаменитости провели разминку и показали коронные приемы, а потом была организована так называмая двусторонняя игра — «команда Чиликина» против «команды Полинкевича».

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Игроки БК «Самара» на день стали физруками

Баскетболисты провели урок физкультуры в одной из городских школ

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