Игроки БК «Самара» на день стали физруками

К ученикам одной из самарских школ пришли представители баскетбольного клуба «Самара». Мастер-класс для восьмиклассников провели тренер БК Александр Полинкевич и форвард Алексей Чиликин.

Как сообщает НИА «Самара», школа была выбрана не случайно — игрок клуба учился в ней с пятого по девятый класс. Во время визита выяснилось, что Алексея даже помнят некоторые старшеклассники.

Городские знаменитости провели разминку и показали коронные приемы, а потом была организована так называмая двусторонняя игра — «команда Чиликина» против «команды Полинкевича».