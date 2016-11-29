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Что вы знаете о букве Ё?

Каверзные вопросы о незаслуженно забытой литере — в тесте «Известий»

Фото: ТАСС/ИНТЕРПРЕСС/ Александр Рощин

Наверное, каждый хоть раз в жизни задавался вопросом: «А пишем ли мы букву «ё» и где она на клавиатуре?». А ведь мало кто знает, что у этой буквы есть даже свой день рождения, который отмечают 29 ноября.

История «ё» уходит корнями в 1783 год, когда состоялось одно и первых заседаний Академии российской словесности. Тогда с легкой руки княгини Екатерины Дашковой, Дениса Фонвизина, Гавриила Державина и других академиков вышел указ об использовании в алфавите буквы «ё».

«Известия» предлагают читателям пройти тест, в ходе которого они узнают много нового о незаслуженно забытой литере.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Что вы знаете о букве Ё?

Что вы знаете о букве Ё?Каверзные вопросы о незаслуженно забытой литере — в тесте «Известий»

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