Что вы знаете о букве Ё?

Наверное, каждый хоть раз в жизни задавался вопросом: «А пишем ли мы букву «ё» и где она на клавиатуре?». А ведь мало кто знает, что у этой буквы есть даже свой день рождения, который отмечают 29 ноября.

История «ё» уходит корнями в 1783 год, когда состоялось одно и первых заседаний Академии российской словесности. Тогда с легкой руки княгини Екатерины Дашковой, Дениса Фонвизина, Гавриила Державина и других академиков вышел указ об использовании в алфавите буквы «ё».

«Известия» предлагают читателям пройти тест, в ходе которого они узнают много нового о незаслуженно забытой литере.