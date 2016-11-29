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В ФРГ пытаются найти альтернативу Ангеле Меркель

Основным соперником действующего канцлера Германии станет кандидат от СДПГ Зигмар Габриэль

Фото: TASS/AP/Michael Sohn

Германия готовится к новым выборам в 2017 году. Хотя многие в ФРГ недовольны политикой канцлера Ангелы Меркель, ее сближение с партиями левых и зеленых позволяет ей вновь рассчитывать на главный пост в стране. Между тем оппозиция намерена попытаться не допустить Меркель к власти в четвертый раз.

Основным конкурентом нынешнего немецкого лидера станет Зигмар Габриэль, которого в скором времени, по информации «Известий», выдвинет вторая сила в ФРГ — Социал-демократическая партия (СДПГ). После того как Ангела Меркель выдвинула еще одного представителя СДПГ — Франка-Вальтера Штайнмайера — на пост президента республики, господин Габриэль — единственный кандидат, который может составить серьезную конкуренцию действующему канцлеру.

— После того как Штайнмайер перестал рассматриваться на должность канцлера, основными кандидатами от нашей партии называются председатель Европарламента Мартин Шульц, вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль и мэр Гамбурга Олаф Шольц, — рассказал источник «Известий» в СДПГ.

Более того, серьезную конкуренцию коалиции ХДС/ХСС за места в бундестаге собираются составить некоторые «молодые» партии, такие как, например, «Альтернатива для Германии» (АдГ). Набирая популярность, партия еще не имеет возможности выдвигать кандидатуру, однако против действующего канцлера уже высказалась.

— Меркель — не вариант для АдГ. В сентябре 2017 года АдГ станет наиболее сильной оппозицией правящей партии в бундестаге, — сказал «Известиям» руководитель аппарата партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер. — Существует вероятность, что СДПГ, зеленые и левые попытаются построить правительство без Меркель. Но если это случится, наша политика не поменяется. Такое правительство всё равно будет выступать за ЕС, массовую миграцию, международные интервенции и против России. Меркель использует все средства против своих противников. Она будет давить на собственных однопартийцев и на баварскую ХСС.

Как рассказал «Известиям» европарламентарий от ФРГ из партии либерально-консервативных реформаторов Бернд Кельмель, пока Меркель сохраняет лидирующие позиции, однако ситуация может измениться в любой момент.

— Меркель заявила, что снова будет кандидатом от ХДС на федеральных выборах осенью 2017 года. В ХДС вряд ли оспорят ее решение. Но огромная часть немцев, а также менее крупные партии критично относятся к политике Меркель, особенно в сфере экономики, миграции. Поэтому расклад может поменяться в ближайшие месяцы. Меркель ответственна за миграционный кошмар в Германии и Европе, — поделился мнением с «Известиями» немецкий европарламентарий.

Между тем президент ФРГ Йоахим Гаук заявил: дальнейшее расширение ЕС должно быть приостановлено. С одной стороны, может показаться, что президент бросил камень в огород канцлера, которая является одним из главных сторонников евроинтеграции. С другой стороны, подобное высказывание можно рассматривать как намек на то, что таким образом правящая элита, учитывая настроения электората, начинает постепенную корректировку проводимого курса.

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар сказал «Известиям», что президент ФРГ, будучи фигурой авторитетной и выполняющей репрезентативные функции, иногда высказывает те мысли, которые хочет услышать большинство.

— Не знаю ни одного немецкого политика, который бы сейчас выступал за расширение ЕС. В нынешней ситуации, где теряется Великобритания, неизвестно будущее Греции, нет солидарности при принятии решений по беженцам, общеэкономической политике, общей армии, отношениям с Россией, в ЕС всюду наблюдаются разногласия. Восточная политика не увенчалась успехом. На Украине буксуют реформы, Молдавия, получившая безвизовый режим с ЕС, выбрала президентом Игоря Додона, который ищет контактов с Россией, в Белоруссии, Армении, Азербайджане и даже в Грузии видно стремление больше ориентироваться на Евразийский экономический союз. Поэтому политики перестраивают свою точку зрения, — пояснил Александр Рар заявление Гаука.

По его мнению, Меркель сохраняет хорошие шансы, однако у правых популистов есть неплохая возможность собрать голоса недовольных избирателей. Рар считает, что основным конкурентом Меркель станет лидер СДПГ Зигмар Габриэль, а другой социалист — Мартин Шульц, скорее всего, получит пост министра иностранных дел.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В ФРГ пытаются найти альтернативу Ангеле Меркель

В ФРГ пытаются найти альтернативу Ангеле МеркельОсновным соперником действующего канцлера Германии станет кандидат от СДПГ Зигмар Габриэль

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