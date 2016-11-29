Рекорды в общих интересах

«Газпром» продолжает стабильно наращивать экспорт газа в Европу: 25 ноября компания уже в восьмой раз за осень обновила рекорд по объему суточных поставок газа в дальнее зарубежье — показатель составил 601,2 млн кубометров.

На этом фоне растет значимость новых инфраструктурных проектов холдинга.

В Старом Свете все чаще раздаются высказывания в поддержку сотрудничества с Россией в области газовых поставок. Например, не так давно министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что реализация проекта «Северный поток-2» проходит в интересах Германии, России и всей Европы. «У нас есть проекты, такие как Nord Stream 2, которые отвечают нашим взаимным экономическим интересам — интересам не только Германии, но всей Европы, ее экономического развития», — подчеркивал немецкий чиновник на российско-германской сырьевой конференции в Дюссельдорфе.

Уточнила свою позицию Великобритания. «Наша страна не пытается заблокировать проект «Северный поток-2», поддерживает его и заинтересована в его реализации», — сообщил Дэвид Кинг, спецпредставитель МИД Великобритании по вопросам изменения климата. «Мы заинтересованы в газе с этого проекта», — добавил он.

Интерес европейских игроков понятен — они не видят реальной полноценной альтернативы российскому газу. Но нужна гарантированная и надежная инфраструктура для транспортировки топлива, чем и является «Северный поток-2», акционеры которого будут получать гарантированный доход.

У «Газпрома» вряд ли возникнут проблемы с финансированием «Северного потока-2». Теперь, после того, как польский антимонопольный регулятор блокировал создание профильного СП «Газпрома» с европейскими партнерами, а их коллективная регистрационная заявка в Еврокомиссию была отозвана, прорабатываются адаптивные схемы соинвестирования. И одна из эффективных мер уже найдена — это размещение концерном бондов, которые будут покупать партнеры по проекту.

Вырученные средства «Газпром» будет вкладывать в строительство. Такой алгоритм, судя по недавним пресс-релизам о ряде взаимосвязанных сделок, похоже, уже начинает работать с австрийским энергохолдингом OMV. Схожие модели будут отрабатываться и с другими партнерами по «Северному потоку-2».

Уже объявлены тендеры на прокладку труб для «Северного потока-2» в мелководных зонах у побережья Германии и России. Их проводит «дочка» концерна Nord Stream 2. По данным иностранных СМИ, в трубоукладке в рамках проекта могут принять участие швейцарская Allseas Group и итальянская Saipem, с которой «Газпром» давно поддерживает прочные контакты. Кроме того, в стройке могут быть задействованы французские и голландские подрядчики, специализирующиеся на работах на мелководье.

Прокладка новой газомагистрали поддержит и смежные бизнесы в Европе. К примеру, 21 ноября немецкая EuroPipe стала крупнейшим поставщиком труб для газопровода «Северный поток-2». По контракту на ее заводе в немецком Мюльхайме будет произведено 90 тыс. труб, что составляет половину потребностей для магистрали газопровода. Всего для строительства двух ниток «Северного потока-2» потребуется 200 тыс. труб.

Как видно, реализация проекта «Северный поток-2» идет по плану. Победители тендера на поставку труб были объявлены в апреле 2016 года, контракты на обетонирование и логистику были заключены в сентябре. Начало нанесения утяжеляющего бетонного покрытия запланировано на весну 2017 года. Срок ввода проекта в строй намечен на 2019 год.

Пока же «Газпром» продолжает прокачивать существенные объемы газа в Европу через территорию Украины. А сам российско-украинский газовый вопрос с приближением календарной зимы становится все актуальнее. И проблема устойчивости транзита через территорию незалежной европейцев весьма беспокоит.

С этими опасениями связан и состоявшийся визит в Москву председателя Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, который встречался с главой Минэнерго России Александром Новаком.

По итогам переговоров сторон есть определенный прогресс: на декабрь намечена встреча в формате треугольника Москва–Киев–Брюссель. Возможно, Украина докупит от 1,5 до 4 млрд кубометров газа для подстраховки от холодной зимы. Вопрос только в финансировании, но предварительные гарантии есть у Шефчовича. Плюс еще условие для успеха раунда — киевские переговорщики должны наконец отойти от своих политических лозунгов о независимости Украины от российского газа. Хотя всем давно известно, что газ по реверсу из Европы― в основном российского происхождения. Но этот момент политическими лидерами Украины намеренно умалчивается.

Транзитные риски для Европы можно снизить, пополнив газохранилища «Нафтогаза» газом из РФ. Если в украинских «подземках» будет достаточно газа, не будет нужды его воровать при пиках потребления в зимние месяцы. К тому же, если Киев примет решение возобновить кооперацию с «Газпромом» и сделать предоплату, он сможет и сэкономить примерно $20 с каждой тысячи кубометров. Уже известно, что в III квартале «Нафтогаз» переплачивал европейским контрагентам как раз около $20 за каждую тысячу кубометров.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности