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Региональный чемпионат WorldSkills Russia стартовал в Ульяновске

Он пройдет в регионе с 28 ноября по 2 декабря

Региональный чемпионат WorldSkills Russia начал свою работу в Ульяновске. В рамках конкурса планируется выбрать лучших специалистов по 22 разным специальностям.

Как сообщила ТАСС специалист департамента профессионального образования министерства образования и науки Ульяновской области Вероника Антипина, подготовка к чемпионату велась в Ульяновской области непрерывно.

«После окончания предыдущего WorldSkills Russia сразу начинается обучение к следующему. Когда на площадке готовится участник этого года, участник следующего чемпионата выступает на ней в роли помощника», — цитирует Антипину портал 1ul.ru.

По ее словам, участники турнира заранее прошли несколько ступеней отбора. В подготовке к чемпионату в Ульяновской области было задействовано около 30 различных организаций. Площадки для проведения чемпионата предоставили не только образовательные учреждения, но и компании-партнеры, которые также организовали занятия студентов с мастерами.

Региональный чемпионат пройдет в Ульяновске с 28 ноября по 2 декабря. Число компетенций чемпионата WorldSkills Russia в Ульяновской области за 3 года выросло втрое. Если в 2013 году было заявлено только 6 компетенций, то в 2016 году чемпионат стали проводить по 22 направлениям. 

WorldSkills — международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века и направленное на повышение престижа рабочих профессий. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Региональный чемпионат WorldSkills Russia стартовал в Ульяновске

Он пройдет в регионе с 28 ноября по 2 декабря

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