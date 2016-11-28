На Москву надвигается настоящая зима

Синоптики предупредили о том, что ночь с понедельника на вторник в московский регион придет настоящая русская зима. Температура опустится до −3…−8 градусов, а на дорогах появится гололедица. Во вторник ожидаются непродолжительные, но сильные осадки в виде снега, а температура воздуха будет продолжать снижаться. Ночью она может достигать −9…−14, днем не выше −4…−9 градусов, что значительно ниже климатической нормы. В среду отрицательная температура может достигнуть 16 градусов ночью по области и 14 градусов по Москве. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. В конце недели возможно небольшое повышение температуры в рамки климатического русла.

Наступление декабря, по сообщению Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», «будет сопровождаться зимой в классическом понимании— это и снег, это и умеренные морозы». Местами ожидается снег, воздух потеплеет до −2…−4 в Москве и до−2...−7 по области. Ветер будет южным, его скорость составит 5−10 м/с. В пятницу и на выходных ночные температуры составят −3…−8 градусов, днем −1…−6.

Вообще нынешний ноябрь может стать самым холодным осенним месяцев в XXI веке, сообщила пресс-служба Гидрометцентра России. Средняя температура прошедших дней ноября составляет −2,1, это на 1,3 градуса ниже нормы. За ноябрь, по данным метеорологов, в столице выпало 86 мм осадков — 135% от нормы, сообщает телеканал «360».

«Это вторая самая прохладная осень в XXI веке, после осени 2002 года (4,3 градуса). Немного менее прохладной была осень в 2014 году, тогда средняя температура календарного сезона составила 4,9 градуса», — заявили в Гидрометцентре РФ.