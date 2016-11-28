Судья по делу Полонского отказался брать самоотвод

Судья Евгений Найденов отказался брать самоотвод. Он также не удовлетворил отвод прокурору Борису Локтионову, который был заявлен бизнесменом Сергеем Полонским, обвиняемым в мошенничестве при строительстве жилых комплексом «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».

«Ходатайство защиты обвиняемого об отводе судьи оставить без удовлетворения», — заявил судья, передает «РИА Новости».

Ранее в ходе слушаний по уголовному делу Полонский заявил отвод прокурору, так как считает, что тот лжет и угрожает «вменить статью об организации преступного сообщества». Полонский также заявил судье, что и ему «вынужден заявить отвод», так как он якобы поддерживает прокурора.

«Я не буду оправдываться перед подсудимым Полонским. Да, я назвал защиту противной стороной, то в этом нет ничего оскорбительного, если он не учился в советской школе — это его проблемы. Слова про 210-ю статью принадлежат не мне, я этого не говорил», — возразил судья.