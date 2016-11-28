Судья по делу Полонского отказался брать самоотвод

Евгений Найденов также не стал выводить из процесса прокурора Бориса Локтионова
Судья Евгений Найденов отказался брать самоотвод. Он также не удовлетворил отвод прокурору Борису Локтионову, который был заявлен бизнесменом Сергеем Полонским, обвиняемым в мошенничестве при строительстве жилых комплексом «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля».
«Ходатайство защиты обвиняемого об отводе судьи оставить без удовлетворения», — заявил судья, передает «РИА Новости».
Ранее в ходе слушаний по уголовному делу Полонский заявил отвод прокурору, так как считает, что тот лжет и угрожает «вменить статью об организации преступного сообщества». Полонский также заявил судье, что и ему «вынужден заявить отвод», так как он якобы поддерживает прокурора.
«Я не буду оправдываться перед подсудимым Полонским. Да, я назвал защиту противной стороной, то в этом нет ничего оскорбительного, если он не учился в советской школе — это его проблемы. Слова про 210-ю статью принадлежат не мне, я этого не говорил», — возразил судья.