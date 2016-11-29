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Военные полицейские вооружились ослепляющими фонарями

Изделие «Поток» можно использовать как нелетальное оружие, лазерный целеуказатель и даже как обычный фонарь

Фото: РИА НОВОСТИ/Максим Блинов

В следующем году подразделения российской военной полиции получат уникальные лазерные фонарики, способные временно ослепить и дезориентировать человека, не нанося вреда его здоровью. Уникальное изделие, разработанное Научно-производственным объединением специальных материалов (НПО СМ), можно использовать не только как нелетальное оружие, но и как лазерный целеуказатель и даже как обычный фонарь.

Лазерный излучатель «Потока» в отличие от галогеновых или светодиодных ламп, использующихся в современных осветительных приборах, создает сфокусированный луч — узконаправленный поток света. Такой луч, направленный в глаза злоумышленника, мгновенно ослепляет его, не позволяя сопротивляться задержанию или вести огонь из огнестрельного оружия. Также луч «Потока», направленный на водителя автомобиля, заставит его сбросит скорость и остановиться.

— В соответствии с государственным оборонным заказом в 2017 году для обеспечения органов военной полиции предусмотрена закупка специальных лазерных фонарей «Поток», — заявил в интервью «Известиям» начальник Главного управления военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский (полное интервью главы ВП читайте в ближайших номерах «Известий»). — Фонари предназначены для временного ослепления нарушителей без наступления вредных последствий.

Внешне «Поток» выглядит как обычный ручной металлический фонарик. Длина изделия не превышает 15 см, вес — меньше 200 г. На его корпусе — рельефная рукоятка с резиновым покрытием, препятствующим выскальзыванию изделия. Также в конструкции фонаря предусмотрена прочная петля, крепящаяся на запястье.

Лазерный фонарь позволяет гарантированно нейтрализовать нарушителей на дистанции до 30 м. Также «Поток» можно закрепить на автомат или пистолет и использовать на расстоянии до 100 м в качестве лазерного целеуказателя. Также новейшее изделие способно работать как обычный ручной фонарь. А на расстоянии до 10 км «Поток» будет применяться для подачи световых сигналов, когда военные полицейские действуют скрытно и не используют радиостанции.

— Специфика работы военной полиции заставляет брать на оснащение не столько наиболее эффективные образцы вооружения, сколько гуманные средства нелетального воздействия, — рассказывает «Известиям» официальный представитель Научного-производственного объединения специальных материалов Юрий Кленов. — «Поток» уже отлично зарекомендовал себя в МВД. Во время его использования мы неоднократно собирали отзывы о его применении, анализировали их и в дальнейшем учитывали их при производстве. При всей своей мощности «Поток» абсолютно безопасен для глаз, его применение не несет необратимых последствий, что было неоднократно подтверждено на испытаниях и во время эксплуатации изделия в подразделениях полиции.

В настоящее время на вооружение частей и подразделений военной полиции вооруженных сил США активно принимаются различные нелетальные средства воздействия. Используются такие изделия при охране военных объектов, а также при патрулировании населенных пунктов, в том числе и в зоне локальных конфликтов.  

Еще в 2003 году у американских военных полицейских, действующих в Афганистане и Ираке, появились дробовики, стреляющие специальными резиновыми пулями, не только обездвиживающими нарушителей, но и пробивающими шины автомобиля. Позже их арсенал пополнился стреляющими электрошокерами фирмы TASER, газовыми и светошумовыми гранатами. Сейчас на отработку действий с нелетальным оружием у американских военных полицейских отведено по программе боевой подготовки больше времени, чем на учебную стрельбу из пистолетов и штурмовых винтовок.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Военные полицейские вооружились ослепляющими фонарями

Военные полицейские вооружились ослепляющими фонарямиИзделие «Поток» можно использовать как нелетальное оружие, лазерный целеуказатель и даже как обычный фонарь

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