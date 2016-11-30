Вокзал для своих

Компания «Российские железные дороги» планирует сформировать по всей стране сеть многофункциональных центров (МФЦ) обслуживания пассажиров. Благодаря работе таких центров пассажирам электропоездов станет доступен целый спектр дополнительных услуг — можно будет оплатить коммуналку, погасить кредит и даже купить билеты в кино, не отходя от железнодорожной кассы. В данный момент проект сети МФЦ уже реализован в Нижегородской области.

— Пилотный проект по организации многофункциональных центров обслуживания пассажиров стартовал на базе объектов железнодорожной инфраструктуры ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Большая часть услуг уже доступна населению. Если данный проект будет успешен и услуги МФЦ будут востребованы, он получит развитие и в остальных регионах, — сообщили «Известиям» в пресс-службе РЖД.

Начальник пассажирской службы «Волго-Вятской ППК» Леонид Тихонов рассказал «Известиям», что проект был анонсирован в июне 2016 года и на данный момент запущен в полном объеме. По его словам, на сегодняшний день наибольшие объемы зафиксированы по платежам за услуги мобильной связи — они доступны как в терминалах самообслуживания, так и в железнодорожных кассах.

— Все привыкли платить через терминалы. Поэтому здесь объем поступлений — около полумиллиона рублей в месяц, — сообщил Леонид Тихонов.

Оплатить мобильную связь на железнодорожной станции можно с минимально возможной в регионе комиссией 3%. Остальные платежи — в том числе коммунальные — в МФЦ принимают без комиссии. Однако сборы по ним меньше, поскольку, по мнению Леонида Тихонова, для того чтобы люди привыкли, что подобные счета могут быть оплачены в кассе железнодорожной станции, требуется время.



Сейчас МФЦ наиболее востребованы в удаленных населенных пунктах, где подобные услуги предоставляются ограниченным числом поставщиков.

— Мы работаем с клиентурой, которая живет в области, не очень продвинута и привыкла куда-то ходить с квитанциями. В основном это платежи за свет, газ, воду и квартплата. «Почта» и Сбербанк в данный момент пытаются перевести эти платежи в терминалы самообслуживания. Но не все к этому положительно относятся, поскольку многие у нас привыкли ходить «к человеку». Эту нишу мы и пытаемся занять — те, кто привык ходить к человеку, пусть к человеку и ходят. При этом никуда специально идти не надо — приехал на электричке, зашел в кассу и заплатил, — рассказал Леонид Тихонов.

Он также пояснил, что дополнительные услуги предоставляются благодаря использованию платформы «Киберплат».

— Услуги, которые предлагаются этим оператором, предлагаются и нами. В результате у нас можно оплатить счета за электроэнергию и газ во всех регионах, в которых работает ППК: во Владимире, Нижнем Новгороде, Кирове и в Удмуртской Республике, — сообщил руководитель пассажирской службы.

Однако ряд платежей, например за воду, пока можно оплатить не везде, что обусловлено договоренностями «Киберплат» с компаниями, которые принимают подобные платежи. В ППК надеются, что по их просьбе «Киберплат» примет решение заключить дополнительные контракты, которые и закроют все потребности пассажиров.

Кроме того, за счет работы ППК с таким поставщиком, как «Ростелеком Урал», во всех регионах ее присутствия пассажиры могут оплатить использование стационарного телефона и услуг ряда интернет-провайдеров.

— Понятно, что должно пройти хотя бы полгода, чтобы люди могли привыкнуть к новым возможностям. Но объемы нарастают: по оплате сотовой связи мы начинали со 100 тыс. рублей в месяц, сейчас уже 500 тыс. По коммунальным платежам начинали с 50 тыс., сейчас уже 200 тыс. Достигнуть в сумме 1 млн рублей в месяц — вполне реально, — отметил Леонид Тихонов.

В то же время проект способствует привлечению большего числа пассажиров на железную дорогу, в том числе тех, кто привык ездить на автобусе, добавил он.

В РЖД «Известиям» сообщили, что создание сети многофункциональных центров обслуживания даст возможность пассажирам получить в ходе поездки разнообразные услуги и значительно сэкономить время.

В числе возможностей подобных центров в РЖД называют оформление билетов на развлекательные мероприятия, туристические маршруты, оплату образовательных услуг, штрафов и налогов, а также банковские услуги, включая денежные переводы и погашение кредитов.

— В настоящее время прорабатывается возможность дополнить перечень услуг, оказываемых населению в МФЦ на объектах железнодорожной инфраструктуры, государственными услугами (например, оформление загранпаспорта, справок и других документов), — добавили в РЖД.

Сроки создания многофункциональных центров в других регионах в РЖД пока не раскрывают.