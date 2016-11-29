Российскую бронетехнику оснастят автопилотом

Уже со следующего года российские танки, зенитные и стратегические ракетные тягачи смогут передвигаться колоннами по пересеченной местности или шоссе в сложных климатических условиях даже при полном отсутствии видимости. Для этого машины оснастят системами круиз-контроля, способными не только предупредить водителя об опасном сближении с впереди идущей машиной или препятствием, но и автоматически снизить скорость, а в критической ситуации полностью остановить тяжелую колесную или гусеничную технику, предотвратив аварию.

Новая разработка Военной академии войск противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза А.М. Василевского состоит из отечественного аналога микроконтроллера семейства МCS 51, оригинального программного обеспечения, ультразвукового дальномера и датчиков, размещенных спереди и сзади военного грузовика или гусеничного транспортера. Ее работа основана на постоянном измерении ультразвуком расстояния до препятствия или впереди идущего транспортного средства и снятии показаний текущей скорости и оборотов двигателя и коленвала. На основе сопоставления этих данных рассчитывается оптимальный режим движения техники.

— В настоящее время мы завершили этап моделирования, — сообщил «Известиям» начальник кафедры автоматизированных систем боевого управления академии полковник Андрей Морозов. — Весной следующего года вместе с представителями промышленности начнем практические испытания новейшего изделия. В частности, круиз-контроль мы планируем установить на тягачи зенитно-ракетных систем «Бук» и С-300. Впоследствии, если всё пройдет успешно, разработку можно будет ставить на любые военные машины, в которых есть цифровая система управления двигателем.

В отличие от «гражданского» варианта круиз-контроля, где водитель может вручную выставить скорость, но тормозить должен самостоятельно, военный вариант работает без участия водителя. Перед рейсом в систему вводится текущий вес автомобиля, выбираются погодные условия: «норма», «дождь» или «гололед», на основании которых потом рассчитывается тормозной путь. Во время движения водитель выбирает оптимальное расстояние до впереди идущего транспортного средства и, нажав кнопку «круиз», активирует работу микроконтроллера, который самостоятельно будет управлять дальнейшим движением техники.

Ближайший аналог российской системы — разработка фирмы Volvo City Safety. Она страхует водителя от фронтального столкновения на скорости до 30 км/ч. По статистике, около 70% столкновений происходит именно при таком монотонном движении. Принцип работы City Safety построен на сканировании пространства лазерным лучом, который измеряет скорость и расстояние до впереди идущей машины. Расчет происходит 50 раз в секунду, определяя, какая требуется скорость торможения для предупреждения наезда. В российской системе лазер заменен ультразвуковым дальномером.

По словам Морозова, инфракрасные датчики требуют сложной фильтрации спектра сигнала для исключения случайных срабатываний, а ультразвуковые надежно работают в любых погодных условиях: при тумане, снегопаде и температурах ниже 50 градусов, стабильно гарантируя движение техники с заданной скоростью и безопасной дистанцией.



— Автоматизация управления движением позволяет посадить в головную машину самого подготовленного механика-водителя, и все остальные в колонне поедут, полностью повторяя его маневры, что не только повысит безопасность движения, но и скорость перемещения техники, — полагает редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.