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Более 300 семей получат льготное жилье в Подмосковье в 2017 году

Супруги с детьми смогут получить 35% компенсацию стоимости недвижимости

Льготное жилье в Московской области по программе «Жилище» смогут получить более 300 семей в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба зампреда правительства Подмосковья Германа Елянюшкина.

По словам зампреда, 339 молодых семей получат средства, на которые смогут приобрести квартиру или построить коттедж. Кроме того, молодые семьи с детьми могут рассчитывать на компенсацию более 35% расчетной стоимости жилья. Елянюшкин подчеркнул, что на эти цели из федерального бюджета планируется потратить 106 млн рублей, из казны Московской области — 162 млн рублей и 191 млн рублей соответственно, сообщает телеканал «360».

За время реализации программы вопрос с жильем решили 2310 молодых семей. В 2016 году в программе приняла участие 341 семья. В новые квартиры переселись 282 семьи, остальные 59 переедут до конца 2016 года.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Более 300 семей получат льготное жилье в Подмосковье в 2017 году

Супруги с детьми смогут получить 35% компенсацию стоимости недвижимости

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