Суд продлил арест мэру Владивостока

Басманный суд Москвы продлил до 28 февраля 2017 года срок ареста мэру Владивостока Игорю Пушкареву.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Пушкареву срока содержания под стражей еще на три месяца, передает «РИА Новости».

Пушкарева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Он был задержан и этапирован в Москву 1 июня.

По данным ФСБ, ущерб от незаконной деятельности мэра оценивается более чем в 160 млн рублей.

По версии следствия, в 2009–2014 годах Пушкарев «из корыстной и иной личной заинтересованности» организовал приобретение «Дорогами Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов.