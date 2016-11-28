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Суд продлил арест мэру Владивостока

Игорь Пушкарев останется под стражей до 28 февраля

Басманный суд Москвы продлил до 28 февраля 2017 года срок ареста мэру Владивостока Игорю Пушкареву.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Пушкареву срока содержания под стражей еще на три месяца, передает «РИА Новости».

Пушкарева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Он был задержан и этапирован в Москву 1 июня.

По данным ФСБ, ущерб от незаконной деятельности мэра оценивается более чем в 160 млн рублей.

По версии следствия, в 2009–2014 годах Пушкарев «из корыстной и иной личной заинтересованности» организовал приобретение «Дорогами Владивостока» у группы компаний «Востокцемент» (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Суд продлил арест мэру Владивостока

Игорь Пушкарев останется под стражей до 28 февраля

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