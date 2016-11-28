Следствие по «болотному делу» продлили до мая 2017 года

Адвокат одного из фигурантов «болотного дела» Светлана Сидоркина сообщила, что срок предварительного расследования по делу продлили до четырех лет.

По ее словам, срок следствия продлен до 10 мая 2017 года, передает «Интерфакс».

Ранее срок расследования был продлен до 6 марта будущего года.

Согласованная акция оппозиции на Болотной площади 6 мая 2012 года переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате было задержано более 400 человек. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

В январе 2013 года это дело объединили с делом о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ. Фигурантами «болотного дела» стали более 30 человек.