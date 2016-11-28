Москвичи в декабре смогут наблюдать два звездопада

Два звездопада смогут наблюдать жители Москвы в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Первый звездопад — это звездопад Геминиды, по количеству «падающих звезд» превосходящий все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Как подчеркивают в пресс-службе, максимум ежегодного звездопада Геминиды прогнозируется на 14 декабря, в этот день метеорный поток достигнет 120 метеоров в час.

Второй звездопад — метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Его максимум придется на 22 декабря и составит 10 метеоров в час, сообщает телеканал «360».