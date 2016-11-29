Дома престарелых оценят по новым критериям

В России разработают федеральные межведомственные стандарты ухода за пожилыми людьми, которые будут обязательны как для медицинских, так и для социальных учреждений. Как ожидается, соответствующее поручение даст профильным ведомствам вице-премьер Ольга Голодец во вторник на заседании Совета по попечительству в социальной сфере, который она возглавляет.

— Скорее всего, будет дано поручение разработать документ, определяющий, во-первых, единые методологические подходы проведения гериатрической оценки с последующим определением объема медицинской помощи и социальных услуг. Во-вторых, критерии оценки качества применения таких методологических подходов, — сообщили «Известиям» в аппарате Ольги Голодец.

Как пояснила «Известиям» член совета, гендиректор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова, речь идет об обязательных межведомственных стандартах ухода за пожилыми людьми. Это может быть дом, больница, дом престарелых — где бы человек ни находился, он сможет рассчитывать на то, что его физическое и психическое состояние проверят, после чего ему будет положен определенный уход.

— Мы надеемся, что будут даны поручения разработать минимальные стандарты по уходу. На заседании будет также поставлен вопрос о развитии гериатрической системы в России. Наша задача — обеспечить межведомственный и междисциплинарный подход ко всему, что связано с оказанием медико-социальных услуг для пожилых людей, — сказала Мария Морозова.

Сейчас единой системы нет: в учреждениях, подчиненных разным ведомствам и находящихся в разных регионах, требования по уходу различаются. И, как правило, они прописаны не очень подробно. Например, в домах престарелых есть только разделение на лежачих и не лежачих.

— Причем часто не очень понятно, по какому принципу людей приписывают к той или иной категории. Зачастую человеку не проводят вовремя реабилитацию, и он становится лежачим, — говорит Мария Морозова.

Другой член Совета по попечительству в социальной сфере, руководитель благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина сообщила «Известиям», что после того, как правила ухода будут разработаны и утверждены в качестве обязательных для всех учреждений, они станут одним из главных критериев оценки качества работы домов престарелых. Причем не только государственных, но и частных.

— Ведь именно качество ухода — это лакмусовая бумажка работы учреждения, — сказала Елизавета Олескина. — Как выглядят твои подопечные? Они опрятные, активные, сидят в коридоре или они лежат по комнатам, неумытые и непричесанные?

Правила будут распространяться не только на учреждения, но и на уход за пожилыми людьми на дому. С октября общественники и эксперты работают над профстандартом специалиста по уходу, иначе говоря, сиделки. Как ожидается, на заседании во вторник Ольга Голодец даст поручение Минтруду разработать этот профстандарт.

По словам Елизаветы Олескиной, в Москве уже применяется система оценки состояния (это и есть гериатрическая оценка. — «Известия») пожилых людей, которая позволяет определить, какой уход им нужен. По этой системе определяется функциональный и когнитивный статус.

— Функциональный статус — это физическое состояние человека, — пояснила Елизавета Олескина. — Нужна ли ему помощь при еде, при мытье, способен ли он сам подниматься по лестнице, высок ли риск, что он упадет. Когнитивный статус — его психическое состояние: есть ли у человека депрессия, деменция, способен ли он контролировать ситуацию и т.д. Всё это позволяет понять, какая долговременная помощь человеку нужна. В конечном итоге задача любого учреждения для пожилых людей и любой социальной службы — максимально долго сохранять пожилого человека активным, самостоятельным, способным к самообслуживанию, членом общества, а не просто объектом помощи.