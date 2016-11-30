Россия готова обойтись без заморозки добычи нефти

Россия заинтересована в заморозке добычи нефти, однако готова отказаться от этой идеи, рассказали «Известиям» два источника, знакомые с планами Минэнерго. По словам одного из них, для российской экономики было бы эффективнее не участвовать в заморозке, потому что для страны это фактически означает сокращение добычи нефти.



По словам другого собеседника «Известий», заморозка носит чисто номинальный характер и, учитывая то, что Россия в последние полтора месяца добывает нефть на максимальных уровнях, а ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) на протяжении нескольких лет не соблюдает установленные квоты, эта мера вряд ли сможет активно повлиять на балансировку нефтяного рынка. К тому же, отмечает источник, заморозка на текущем уровне добычи фактически будет означать ее сокращение, так как в 2017 году Россия планирует увеличивать производство нефти.

В Минэнерго «Известиям» пояснили позицию министерства, сославшись на заявление министра энергетики РФ Александра Новака на форуме ENES – 2016. «В соответствии с планами компаний предусмотрен рост добычи на 200–300 тыс. баррелей. Для нас это, по сути, сокращение на 200–300 тыс. баррелей, потому что у нас предусмотрен рост», — говорил Новак на прошлой неделе. Он отмечал, что у России последовательная позиция, которая предполагает заморозку, а не сокращение добычи нефти в стране.

28 ноября в Вене состоялись технические консультации между странами ОПЕК по выработке параметров ограничения добычи нефти в мире. Накануне встречи российский министр энергетики говорил, что Россия позитивно оценивает координацию по заморозке добычи нефти со странами картеля, однако ожидает достижения консенсуса внутри ОПЕК для присоединения к соглашению по заморозке.

29 ноября в Москве министр углеводородов и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио Дель Пино и министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа провели переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком. В российском Минэнерго не прокомментировали итоги этой встречи.

30 ноября состоится очередное заседание ОПЕК, на котором ожидается достижение окончательной договоренности по ограничению нефтедобычи странами картеля. По итогам переговоров в Алжире в конце сентября участники организации договорились удерживать добычу в диапазоне 32,5–33 млн баррелей в сутки.

Предполагается, что сохранение добычи на определенном уровне позволит сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке нефти, и обеспечит рост цен на нее.



Решение о заморозке, безусловно, поддержит цену, однако кардинальных изменений рынку не принесет, считают аналитики. Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук отмечает, что договоренность по заморозке нефтедобычи может повлиять только на темпы балансировки спроса и предложения на рынке нефти.



- Конечно, Россия может обойтись без заморозки. Это влияет только на цену, особо на добычу влияния не окажет. Вопрос в том, будет ли эта договоренность воплощена в жизнь. Если она будет соблюдаться, то балансировка произойдет быстрее, если нет – медленнее, - сказал Полищук.

Одновременно с этим, в ежедневном обзоре Raiffeisenbank отмечается, что шансы на успех переговоров невелики. «Судя по отсутствию новостей в СМИ, внутри ОПЕК сохраняются большие разногласия по сокращению добычи, при этом министр энергетики Саудовской Аравии предположил, что добыча могла бы остаться неизменной, видимо, с расчетом на восстановление спроса, прежде всего, со стороны США», - говорится в обзоре.

Таким образом, заключают эксперты банка, перспективы встречи 30 ноября пока выглядят не лучше, чем прошлые попытки - как например, встреча в Дохе 17 апреля, когда многообещающие заявления в итоге не были подкреплены реальными действиями, а страны-производители продолжили наращивать предложение нефти, чтобы пополнить свои бюджеты и сохранить долю на рынке.

Кроме того, в банке отмечают, что сдерживающим обстоятельством для достижения договоренностей является тот факт, что многие производители уже успели приспособиться к низким ценам на нефть, поэтому может получиться так, что снижение добычи некоторыми странами в среднесрочной перспективе слабо повлияет на котировки нефти, так как другие производители, напротив, нарастят добычу.

Директор по консалтингу IHS в России Максим Нечаев также сомневается в успехе по достижению договоренностей внутри картеля.

- Во-первых, история ОПЕК за последнее десятилетие показывает, что стороны договариваются, но соглашения нарушаются, страны производят на 3-5% больше, чем реально договорились. Во-вторых, Россия - страна с наиболее низкой себестоимостью. Для страны вся эта ситуация некритична, ведь с падением цены на нефть доллар растет, а рубль падает, соответственно, рублевые доходы растут, что хорошо для бюджета, - сказал он.



По словам Нечаева, в октябре Россия добывала на рекордном уровне - 11,2 млн баррелей в день. Тем не менее, он считает, что, поскольку российские компании запланировали существенный рост производства в 2017 году, заморозка добычи даже на текущем уровне равносильна ее снижению на 300-400 тыс. баррелей в сутки.



Эксперт отметил, что в этом году российские компании вложили крупные инвестиции, запустили много добычных проектов - например, Восточно-Мессояхское месторождение, Пякяхинское месторождение, месторождение им. Филановского, на эффективности которых заморозка сказалась бы крайне негативно. «К тому же, непонятны механизмы снижения добычи, а также - за счет чего будут компенсированы потери компаний», - отметил эксперт.

