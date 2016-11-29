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Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Сравнение средних зарплат чиновников всех федеральных ведомств — в новой инфографике «Известий»

Самые высокие зарплаты среди российских чиновников получают сотрудники администрации президента и аппарата правительства — там среднемесячная зарплата составляет 200 тыс. и 190 тыс. рублей соответственно. А самые небольшие — сотрудники Следственного комитета России, которые в среднем в месяц получают 62 тыс. рублей, выяснили «Известия», изучив официальные данные о зарплатах в федеральных ведомствах. 

Сравнение средних зарплат чиновников всех федеральных ведомств — в нашей новой инфографике. 

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств Сравнение средних зарплат чиновников всех федеральных ведомств — в новой инфографике «Известий»

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