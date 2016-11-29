Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Самые высокие зарплаты среди российских чиновников получают сотрудники администрации президента и аппарата правительства — там среднемесячная зарплата составляет 200 тыс. и 190 тыс. рублей соответственно. А самые небольшие — сотрудники Следственного комитета России, которые в среднем в месяц получают 62 тыс. рублей, выяснили «Известия», изучив официальные данные о зарплатах в федеральных ведомствах.



Сравнение средних зарплат чиновников всех федеральных ведомств — в нашей новой инфографике.

