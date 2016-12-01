Схоронить по-черному

​​​​​​​ГБУ «Ритуал» провело социологический опрос, в результате которого выяснилось, что в момент смерти родственника 40% респондентов не хватает информации о том, как действовать дальше. Этим пользуются «черные агенты», оказывающие услуги по организации похорон. Как правило, они поджидают убитых горем родственников у моргов и квартир. По оценке экспертов, около 70% рынка ритуальных услуг как в Москве, так и по всей стране находится «в тени».

Ежедневно в столице умирает около 300 человек, в год — больше 100 тыс. С января по октябрь 2016 года, по данным муниципальных похоронных служб, похоронено 83 202 человека. ГБУ «Ритуал» провел опрос среди москвичей, и выяснилось, что почти половина из респондентов не знает, как надо действовать и куда обращаться после смерти близкого человека.

«Черные» организации, предоставляющие ритуальные услуги, не платят налоги, не вкладываются в инфраструктуру и часто оказываются фирмами-однодневками, а также завышают стоимость услуг и обманывают клиентов, представляясь государственным предприятием, утверждают представители городских похоронных служб. По данным директора ГБУ «Ритуал» Артема Екимова, «в Москве около 70% рынка на данный момент является в той или иной степени черным». Лишь оставшиеся 30% занимают городские специализированные похоронные службы (ГСС).

По закону предоставить (бесплатно или за деньги) место на кладбище могут только городские власти. Однако лишь 30% мест предоставляются людям напрямую. Оставшиеся 70% — через посредников, действующих вне правового поля. Так, на запрос «ГБУ «Ритуал» поисковая система сначала выдает рекламные сообщения ряда фирм, где в той или иной степени используется наименование и фирменная символика государственного учреждения. Это чистое мошенничество. Все проблемы начались с 2003 года.



— После отмены в 2003 году лицензирования «ритуальной» деятельности, никакого иного регулирования рынка на замену не пришло, — пояснил «Известиям» президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш.

Получается, что на этот рынок может выйти любой желающий. По словам директора ГБУ «Ритуал», деятельность «черных» организаций никак не регулируется, сегодня к ним не предъявляется никаких требований.

— Прошло десять лет. Что мы имеем? Четырех агентов, стоящих у дверей квартиры, где умер человек. Мы имеем сформировавшийся коррупционный рынок тотального слива информации, — утверждает Артем Екимов.

— Когда умерла моя сестра, после приезда скорой сразу позвонили похоронные агенты. Звонили три разные фирмы и очень навязчиво предлагали свои услуги. Один раз похороны уже влетели мне «в копеечку», поэтому в этот раз я сам позвонил в государственную службу, — рассказывает «Известиям» москвич Иван Прошкин, недавно похоронивший родственницу.

Ежегодно в столице умирает 100–120 тыс. человек. И чаще всего информацию «сливают» полицейские и медработники. Если человек умирает дома или на улице — близкие или прохожие вызывают «Скорую» и сотрудников правоохранительных органов. Но около половины людей умирает в стенах больниц.

Как сообщили «Известиям» в Минздраве России, за последние годы показатель больничной летальности растет.

— Это обусловлено, с одной стороны, снижением числа необоснованных госпитализаций и расширением использования коек дневных стационаров, с другой — увеличением числа госпитализаций пациентов старших возрастных групп и пациентов высокой тяжести заболеваний, а также повышением оперативной активности, особенно среди лиц старше трудоспособного возраста (рост в 2015 году на 5,5%), — пояснили в Минздраве.

Кроме того, повышению больничной летальности способствует развитие паллиативной помощи. Если становится очевидно, что через день-два пациент умрет, медработники заранее подготавливают место для «своих» агентов. Но делают это, конечно, не за «спасибо».

— В Москве стоимость такой информации может доходить до 20 тыс. рублей, в Новосибирске — до 15 тыс., — рассказывает Павел Кодыш, президент Союза похоронных организаций и крематориев.

— И чем выше стоимость этой информации, тем выше стоимость похорон. Все затраты перекладываются на потребителя, — говорит Артем Екимов.

Так, базовая стоимость кремации у ГБУ «Ритуал» составляет 3400 рублей. Полный комплекс услуг с последующим захоронением — 14–15 тыс. рублей.

Но «черные агенты» могут запрашивать 20–25 тыс. только за базовую кремацию, без дополнительных услуг.

Если умершего хотят похоронить на кладбище, то через агентов государственного учреждения это обойдется до 30 тыс. рублей. В среднем — 25–27 тыс.

Также стоит учесть, что законодательством предусмотрены социальные льготы для отдельных категорий граждан, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Это пособие на погребение в виде разовой денежной выплаты, которая частично компенсирует затраты на организацию похорон. С 1 января 2016 года размер пособия в России составляет 5277 рублей 28 копеек. Для москвичей предполагается дополнительная выплата — 11 тыс. рублей. На эти деньги можно купить самый дешевый гроб, венок и выбрать бесплатные похороны (место и сам процесс захоронения). Но это происходит нечасто — как правило, родственники хотят проводить человека в последний путь, не экономя деньги.

Да и «черные агенты» не спешат рассказывать клиентам о возможности сэкономить. Верхней ценовой планки у недобросовестных участников рынка нет. Даже стоимость средних похорон они могут довести до 150–200 тыс. рублей. В подавленном эмоциональном состоянии человек не разбирается в нюансах, а берет то, что ему предлагают, и за любую сумму.

— Мы сталкивались даже с тем, что некоторые наши сотрудники «велись» на агентов сторонних организаций. Похороны для них обходились гораздо больше 100 тыс., они брали кредиты, — говорит Артем Екимов.

По его мнению, изменить ситуацию сможет многофункциональный похоронный центр (МПЦ), который откроется в Москве в апреле-мае 2017 года. У человека появится возможность прийти в конкретное место и приобрести товары и услуги по единому прейскуранту. Ведь, по мнению экспертов, одна из основных причин расширения сети «черных агентов» — дефицит информации.

— Когда мы проводили социологическое исследование, основной вопрос был таким: с дефицитом чего сталкивается человек в момент смерти родственника? 35–40% опрошенных ответили, что им не хватает информации. Они не знают, что делать, — рассказывает Артем Екимов.

— Чтобы обезопасить себя, нужно запомнить одно простое правило: «черный агент» приходит сам, а официального представителя вызываете вы, — предостерегает Павел Кодыш. — Порой человек еще не знает, что его брат погиб в автокатастрофе, а «черный агент» уже стоит на лестничной клетке.