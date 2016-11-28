Трамп планирует назначить экс-директора ЦРУ на пост госсекретаря

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего главы ЦРУ генерала Дэвида Петреуса на пост государственного секретаря и планирует встретиться с ним в Нью-Йорке в понедельник.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в команде Трампа.



На прошлой неделе Петреус заявил, что готов войти в состав администрации Трампа, если поступит соответствующее предложение.

Петреус более 35 лет прослужил в американской армии. Он командовал объединенными силами НАТО и США в Афганистане и многонациональными силами в Ираке, координировал военные операции в Пакистане, Центральной Азии и других странах. В 2011–2012 годах возглавлял ЦРУ.