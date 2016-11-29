Совокупная выручка авиапрома России к 2030 году вырастет в 2,6 раза

Минпромторг России разработал Стратегию развития авиационной промышленности до 2030 года. В рамках данного документа планируется увеличить совокупную выручку авиационной промышленности страны до 2,6 трлн рублей в 2030 году с 1 трлн рублей по итогам 2015 года. Об этом говорится в материалах Минпромторга, размещенных на сайте ведомства.

«Реализация шагов, предусмотренных стратегией, обеспечит достижение к 2030 году показателя выручки организаций отрасли в размере 2,6 трлн рублей, что соответствует росту в номинальном выражении на уровне 8–9% в год в период до 2025 года и 5–6% на горизонте 2026–2030 годов, при этом доля экспорта за счет поставок финальной продукции и комплектующих превысит 40% ($14,4 млрд), а производительность труда за счет изменения индустриальной модели отрасли в реальном выражении увеличится по сравнению с уровнем 2014 года более чем в четыре раза», — отмечается в стратегии.

По итогам 2015 года совокупная выручка авиационной промышленности превысила 1 трлн рублей, на внутренний и внешний рынки было поставлено 156 самолетов и 212 вертолетов, производительность труда составила 3,1 млн рублей на человека, сообщает Минпромторг.

Ведомство отмечает, что в настоящее время ежегодные затраты на финансирование отрасли составляют в России $2-3 млрд, в то время как в странах-лидерах (США и страны ЕС) расходы равны $20–30 млрд.

«Для развития отрасли необходимы реализация новых проектов по созданию авиационной техники, открытие новых и переоснащение действующих производственных площадок, создание глобальной сервисной поддержки. Таким образом, нужны огромные инвестиции в создание конкурентоспособных продуктов и инвестиции в основной капитал организаций отрасли», — говорится в стратегии.

Источником дополнительного финансирования отрасли должен стать частный капитал, отмечается в стратегии.

В числе важнейших результатов стратегии развития авиапрома России до 2030 года Минпромторг подчеркивает следующие: реализация потенциала внутреннего рынка, переориентация выпуска продукции авиационного промышленного комплекса на глобальный рынок, развитая система поставщиков комплектующих и возможность привлечения участниками отрасли долгосрочного льготного капитала.

В стратегии ведомства также отмечается, что среди прочего, будет рассмотрена возможность проведения приватизации в авиационной промышленности страны.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что стратегия авиапрома 2030 продолжает решение задач, выполнение которых было начато в рамках предыдущей Стратегии, и учитывает новые вызовы, стоящие сегодня перед отраслью.



По его мнению, для достойного ответа интегрированные структуры авиационной промышленности в ближайшее время должны будут фокусироваться на ключевых компетенциях (НИОКР, интеграция систем и узлов, сборке воздушный судов, на продажах и послепродажном обслуживании). Должно появиться новое поколение поставщиков, работающих по самым строгим стандартам, востребованных не только на внутреннем, но и на мировом рынке.



Он подчеркнул, что корпорации авиационной промышленности уже начали работу в данном направлении.

