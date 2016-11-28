Сбербанк несколько часов был самой дорогой компанией России, его капитализация достигла 3 трлн 575 млрд рублей.

На торгах Московской биржи стоимость кредитного учреждения была выше стоимости «Роснефти».

Впрочем, «Роснефть» отыграла первое место по капитализации до 3 трлн 567 млрд рублей, тогда как цена Сбербанка опустилась до 3 трлн 558 млрд рублей, сообщает ТАСС.

В ноябре стоимость обыкновенной акции Сбербанка достигала отметки 163,42 рубля.

Отмечается, что с начала 2016 года обыкновенные акции Сбербанка выросли на 57,4%, а акции «Роснефти» подорожали на 32,9%.

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