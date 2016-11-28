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Снег выпал в Саудовской Аравии

Температура воздуха упала до минус 3 градусов по Цельсию

Снег выпал на севере и в центральной части Саудовской Аравии.

Об этом заявил телеканал «Аль-Арабия».

Температура в некоторых городах страны опустилась ниже нулевой отметки.

Снег выпал в окрестностях городов Шакра и Табук, при том, что обычно в это время заканчивается даже сезон дождей, сообщает ТАСС.

На юге страны дожди продолжаются и власти даже вынуждены применять спецтехнику для ликвидаций последствий.

К сожалению, полностью всеми прелестями зимы жители Саудовской Аравии не смогут воспользоваться – в стране исповедуют ортодоксальный ислам согласно нормам которого запрещено делать изображения живых существ, например, снежных баб.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Снег выпал в Саудовской Аравии

Температура воздуха упала до минус 3 градусов по Цельсию

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