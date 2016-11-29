Захарова: критики танца Татьяны Навки лицемеры и лгуны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила западные СМИ за критику танца Татьяны Навки и Андрея Бурковского, изобразивших любовь в нацистком концлагере Освенцим.

Об этом она написала в соцсетях, указав названия западных СМИ.

«Образ узников Освенцима, видите ли, не так воплощен на льду, как надо», – цитирует ее Live.ru.

Кроме того, Захарова задала западным СМИ вопрос, где они «прячутся», когда в Европе сносят памятники советским воинам, а на Украине маршируют «бритые парни со свастиками».

Критику иностранных изданий вызвал номер в танцевальной программе «Ледниковый период», посвященный теме Холокоста.